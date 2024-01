Bo warto pamiętać, że IBM dostarczył pierwsze dyskietki w 1973 roku, czyli ponad 50 lat temu. Nie wiemy, kiedy zaprzestano produkcji czytników dyskietek, ale Sony, ostatni producent tych nośników, nie produkuje ich od dekady. Niemniej przestarzałe technologie są znacznie bardziej powszechne, niż większość z nas sądzi i nadal są używane do obsługi systemów o znaczeniu krytycznym.



Niektórzy producenci samolotów nadal używają dyskietek do instalowania aktualizacji usług w starszych samolotach, a w Niemczech właśnie pojawiło się ogłoszenie o pracę, w którym poszukiwany jest specjalista IT ze znajomością systemów MS-DOS i Windows 3.11, który chciałby pracować na kolei. Wynika to choćby z faktu, że są one sprawdzone w boju i często trudniejsze w zhakowaniu, bo cyberprzestępcy wolą szkolić się w łamaniu zabezpieczeń znacznie powszechniejszych systemów.



Z drugiej strony każdy, kto pamięta jeszcze lata 90. ubiegłego wieku i konieczność stosowania dyskietek, raczej nie wspomina miło tego czasu. Te były zmorą wszystkich pecetowców, bo nie dosyć, że ich pojemność była bardzo ograniczona, to jeszcze były mocno podatne na wszelkiego rodzaju awarie i uszkodzenia, bardzo często odmawiając współpracy.