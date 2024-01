Ministerstwo Cyfryzacji powołało nowy zespół specjalistów, który został ogłoszony przez ministra resortu, Krzysztofa Gawkowskiego. Grupa składa się z siedmiu osób i otrzymała od rządu konkretne zadanie. Czym będzie się zajmować?

Zespół "PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski"

Nowy zespół powołany przez Ministerstwo Cyfryzacji nazywa się "PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski" i w jego skład wchodzą uznani programiści mający doświadczenie akademickie oraz biznesowe. Członkami są: Miron Mironiuk, Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Łukasz Kidziński i Karol Kurach.

Zdjęcie Zespół "PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski" / Szymon Szcześniak / materiały prasowe

Ministerstwo udostępniło zdjęcie, które widać powyżej. Na fotografii widać członków nowego zespołu do spraw AI i celowo wykorzystano tutaj motyw z kultowego obrazu z programistami w sweterkach siedzących przy stole z ceratą. Zdjęcie zostało później wykorzystane w licznych memach.

Grupa powołana przez Krzysztofa Gawkowskiego ma konkretne zadania

Zespół "PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski" ma zająć się wpływem rozwoju sztucznej inteligencji na poprawę działania państwa. Określono 10 kluczowych obszarów dla tego zadania i dotyczą one m.in. bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości oraz edukacji. Wykorzystanie AI może wpłynąć tutaj na zwiększenie efektywności i nie tylko.

Początkowo zespół skupi się na pięciu obszarach i są to: bezpieczeństwo, zdrowie, skuteczne państwo, edukacja oraz rozwój. Na każdy z nich przypadają dwa projekty. Jakie będą efekty tych prac, to przekonamy się z czasem. Sami członkowie grupy podkreślają, że nie wiadomo, co dokładnie umożliwi dostępna dziś technologia, choć oczekiwania są duże.

Rząd zapowiada walkę z oszustami

Przy okazji resort przypomniał, że pod koniec marca planuje wprowadzić w życie nowe rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą walkę z oszustwami. Dotyczy to nieprawdziwych SMS-ów wysyłanych przez cyberprzestępców. Wkrótce powinno ich być na telefonach Polaków mniej, bo będą one blokowane na podstawie specjalnych wzorców. Stanie się to obowiązkiem rodzimych operatorów sieci komórkowych od 25 marca.