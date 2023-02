Jak przyspieszyć Androida?

System Android ma to do siebie, że jest obecny na dużej liczbie urządzeń wielu producentów. Smartfony te różnią się nie tylko logotypami umieszczonymi na obudowach, lecz również specyfikacją i technicznymi możliwościami. O ile flagowiec Samsunga czy Xiaomi będzie świetnie radził sobie z wieloma wyzwaniami, tak tani budżetowiec zostanie w tyle.

Czy jesteśmy w stanie sprawić, aby nasze urządzenie działało lepiej? Tak, ale do pewnego stopnia. W końcu i tak natrafimy na ścianę, a jej przebrnięcie będzie możliwe dopiero po zakupie nowego urządzenia. Dlatego dziś postanowimy uciec się do pewnej sztuczki. Sprawimy, że nasz Android będzie wydawał się szybszym...

Niewielkie oszustwo systemowe

Aby nasz telefon z Androidem sprawiał wrażenie szybszego, musimy w pierwszej kolejności uruchomić tryb programisty. Uruchomienie go jest całkiem proste. Wystarczy, że wejdziemy w ustawienia, następnie znajdziemy kategorię System i kilkukrotnie klikniemy “Wersję kompilacji". Urządzenie najpewniej będzie od nas wymagało podanie numeru PIN.

Teraz pozostaje tylko skorzystać z wachlarza nowych opcji, które pojawiły się w ustawieniach naszego systemu. W tym celu ponownie skorzystamy z zakładki System, gdzie znajdziemy kategorię Opcje Programisty. Tutaj umieszczone zostały przeróżne możliwości modyfikacji naszego urządzenia, ale to nie musi nam teraz zaprzątać głowy. Scrollujemy, aby dostać się do kategorii Rysowanie.

Właśnie tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ w znalezionym miejscu edytujemy za moment ustawienia dotyczące animacji. Konkretniej, interesują nas 3 z nich, czyli Skala animacji okna, Skala animacji przejścia i Skala długości animacji. Domyślne wartości powinny wynieść 1, podczas gdy my zmienimy je na 0,5.

Co się w ogóle stało?

Od teraz podczas otwierania okien czy programów, będziemy mogli odnieść wrażenie, że wszystko dzieje się nieco szybciej. Sęk w tym, że ani nasz procesor, ani pamięć RAM nie zostały podkręcone. Skróciliśmy jedynie czas upływający od momentu interakcji do uzyskania responsywności w programie czy oknie. Wcześniej był on wykorzystywany na wyświetlenie animacji.

Czy taki efekt może skutecznie oszukać nas samych? W pewien sposób tak, ponieważ rzeczywiście, rzeczy dzieją się szybciej. Chętni mogą pobawić się ustawieniami, a nawet zupełnie wyłączyć animacje — problem w tym, że wówczas wszystko wygląda dość... paskudnie.

Na koniec pozostaje jeszcze element... żartu. O ile w swoim urządzeniu możemy skrócić czas trwania animacji, to w cudzym bez problemu go zwiększymy. Nawet dziesięciokrotnie, co z łatwością doprowadzi naszą ofiarę do szału.

Zdjęcie Zmiana szybkości animacji / materiały własne / materiał zewnętrzny

W żadnym wypadku nie jest to zachęta, acz warto mieć w pamięci taką możliwość. Ot, w razie czego.