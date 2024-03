"Jeden z dziesięciu". Kolejny uczestnik rozgromił konkurencję

Arkadiusz Kopeć może pobić rekord Artura Baranowskiego

Tym samym zapewnił sobie awans do wielkiego finału sezonu z imponującą liczbą punktów. Pytanie, które pokonało Pana Arkadiusza brzmiało: "W którym europejskim państwie możemy zwiedzać Muzeum Guggenheima? Uczestnik programu odpowiedział zdecydowanie, ale niestety zbyt dokładnie. Wskazał na Bilbao, czyli miasto a chodziło o Hiszpanię.

Chociaż nie można mówić o "historycznym osiągnięciu", bo Arkadiusz Kopeć nie pobił rekordu Artura Baranowskiego, to jednak nie wiemy, co wydarzy się w Wielkim Finale. Kopeć będzie miał szansę powiększyć liczbę punktów, a przecież już oficjalnie ogłoszono, że pojawi się również Baranowski, który będzie chciał pobić swój własny rekord.

2 kwietnia Wielki Finał "Jeden z dziesięciu"

Nie można nie wspomnieć, że Arkadiusz Kopeć był już bohaterem historycznego odcinka teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Brał już udział w Wielkim Finale 117. edycji program w 2020 roku. Wówczas zdobył 605 punktów i wygrał wszystkie nagrody. Teraz poprawił swój wynik, ale ma chęć na więcej.

— Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego wyniku i zastanawiamy się, co będzie w dalszych odcinkach — skomentował Tadeusz Sznuk. W ramówce TVP1 na 2 kwietnia zaplanowany jest Wielki Finał "Jednego z dziesięciu", czyli odcinek, w którym zagrają najlepsi zawodnicy kończącej się 141. edycji programu. Jeśli Arkadiusz Kopeć również wtedy wejdzie do finału i tam zdobędzie co najmniej 100 punktów, prześcignie Artura Baranowskiego.