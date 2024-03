Przed nami wybory samorządowe 2024. Już 7 kwietnia udamy się do urn. Czy można zmienić miejsce głosowania? W przypadku tych konkretnych wyborów nie jest to takie proste, ale możliwe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że taka zmiana dotyczy stałego obwodu głosowania. Wyjaśnienie znajduje się na stronach rządowych i brzmi następująco:

Dlaczego nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania w wyborach samorządowych i referendach lokalnych? Ponieważ wybory te dotyczą gminy, w której masz meldunek lub mieszkasz na stałe, więc zagłosujesz w nich tylko w stałym obwodzie głosowania. czytamy na stronach rządowych

Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach samorządowych 2024?

Jeśli więc chcemy oddać głos w wyborach samorządowych w innym miejscu niż dotychczas, to należy zmienić obwód głosowania na stałe. Można to zrobić na dwa sposoby:

Reklama

Osobiście w urzędzie , ale tylko do 29 marca, bo urzędnicy mają pięć dni roboczych na rozpatrzenie wniosku.

, ale tylko do 29 marca, bo urzędnicy mają pięć dni roboczych na rozpatrzenie wniosku. Przez internet do 31 marca, gdzie urzędnicy też mają pięć dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

Zmiana obwodu głosowania przez internet

Możliwość zmiany obwodu głosowania dla wyborów samorządowych nie jest dostępna w platformie mObywatel. Można to jednak zrobić przez internet wysyłając do właściwego urzędu stosowny wniosek z załącznikami. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Na stronie gov.pl klikamy przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

Zdjęcie Wybory samorządowe 2024. Zmiana obwodu głosowania jest możliwa przez internet. / Zrzut ekranu / INTERIA.PL

2. Logujemy się do platformy z użyciem profilu zaufanego.

3. Przeglądamy własne dane i dodajemy załączniki. Może to być umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela, karta mieszkańca czy rachunek za prąd, gdzie są nasze dane. Jest to konieczne w celu potwierdzenia adresu zamieszkania przy zmianie obwodu. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników to 60 MB i 10 MB dla jednego dokumentu.

Zdjęcie Zmiana obwodu głosowania wymaga wysłania specjalnego zgłoszenia. / Zrzut ekranu / INTERIA.PL

4. Zatwierdzamy dane i dodane wnioski klikając przycisk DALEJ.

5. Podajemy dane adresowe, a następnie wskazujemy urząd i wpisujemy dane kontaktowe.

6. Po zapoznaniu się z podglądem wniosku można go wysłać do urzędu.

Urzędnik ma kilka dni na jego rozpatrzenie i w tym czasie może się z nami kontaktować na różne sposoby (poczta tradycyjna i e-mail, telefon lub ePUAP). Decyzja o dopisaniu do stałego obwodu głosowania zostanie podjęta w ciągu 5 dni, o czym składający wniosek zostanie poinformowany.