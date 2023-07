Jeśli Rosja zaatakuje statki ze zbożem, USA odpowiedzą w ten sposób

W ubiegłym roku, Amerykańskie Air Force Research Laboratory pochwaliło się testem nowych superpocisków przeznaczonych do niszczenia wrogich okrętów. Nazywają się Quicksink i w kilka sekund mogą rozerwać na pół większość okrętów Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Teraz, gdy Kreml zapowiedział, że może zniszczyć i zatopić praktycznie każdy statek zmierzający do ukraińskich portów, jeśli zostaną one uznane za wrogie, jest wielce prawdopodobne, że w końcu dojdzie do starcia pomiędzy Rosją a krajami NATO. Tutaj analitycy wskazują Turcję, która będzie broniła swoich interesów na Ukrainie, a przede wszystkim będzie chciała realizować umowę dotyczącą transportu zboża.

