Kreml jest wściekły na polską decyzję ws. Kaliningradu

Fakt zmiany nazwy Kaliningradu to potężny cios dla Kremla. Działania Polski nie spodobały się rosyjskim politykom, a wśród nich Dmitrijowi Miedwiediewowi, który nie omieszkał skomentować to w mediach społecznościowych, w dobrze znanym wszystkim swoim obrzydliwym stylu.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych tłumaczy, że nazwy te powinny już dawno zostać zmienione, ponieważ Kaliningrad to nazwa nadana na cześć rosyjskiego zbrodniarza Michaiła Kalinina, odpowiedzialnego m.in. za mord w Katyniu. W ten sposób, w pewnym sensie Polska zaczyna odcinać ostatnie rosyjskie macki plugawiące naszą historię i ingerujące w naszą obecną rzeczywistość.

Królewiec powinien wrócić do granic Polski?

Królewiec został wzniesiony w 1255 roku przez Krzyżaków, którzy nazwali zamek mianem Coningsberg, co po polsku znaczyło "Królewska Góra". Nazwa ta została zadana na cześć króla Czech, Przemysła II Ottokara. To on stanął wówczas na czele wojsk i realizował wyprawy przeciwko Prusom. Królewiec przez 700 lat wchodził w skład Państwa Zakonnego i znajdował się w granicach Prus i Niemiec.

Co najważniejsze, tereny Królewca przez 190 lat były polskim lennem, i gdyby nie II wojna światowa oraz atak Niemiec (III Rzeszy) na Polskę, wciąż te tereny byłyby polskie. Tymczasem stało się inaczej. Królewiec wszedł w skład Związku Radzieckiego, a teraz jest jednym z obwodów Federacji Rosyjskiej.