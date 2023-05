Mieszkańcy Kaliningradu obudzili się w "nowej rzeczywistości". Od teraz dla Polaków to Królewiec.

Komisja w specjalnym komunikacie powołała się na prawo do używania tradycyjnych nazw, które stanowią dziedzictwo kulturowe.

Komisja zaleca używanie wyłącznie polskiej nazwy miasta, jednocześnie nie zaleca wykorzystywanie nazwy Kaliningrad w języku polskim. Ponadto, zamiast mówić o obwodzie kaliningradzkim, powinniśmy mówić o obwodzie królewieckim. Obie nazwy weszły oficjalnie w życie 9 maja.

Jak twierdzi Komisja "obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem". W wydanym komunikacie napisano także: "Każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowalnych".

Kaliningrad został nazwany na cześć Michaiła Kalinina, który był odpowiedzialny za masowe zbrodnie komunistyczne - był także współodpowiedzialny za zbrodnię katyńską. Jednocześnie w oświadczeniu zwraca się uwagę na wojnę w Ukrainie i prowadzoną przez Rosję wojnę informacyjną. Komisja jest zdania, że wspomniane powyżej kwestie każą zrewidować aspekty nazewnictwa w przypadku narzuconych nazw, budzących duże kontrowersje, czy wywołujących negatywne emocje i mających negatywny charakter.

Kiedy Królewiec został Kaliningradem?

Do XIII wieku dawny Królewiec nosił nazwę Tuwangste. W 1255 roku po zdobyciu osady, Krzyżacy wybudowali zamek Regiomontium, czyli w tłumaczeniu "Królewska Góra". Właśnie od łacińskiej nazwy pochodzi niemiecki Königsberg, a także polski Królewiec. Co ciekawe, do XVI wieku miasto było nazywane także Królówgrodem. W innych językach miasto ochrzczone było jako Korolewiec (j. rosyjski), Královec (j. czeski), czy Karaliaučius (j. litewski).

Po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną nazwa została zmieniona na Kaliningrad, pod którą funkcjonowało od 1946 roku. Nazwa została nadana na cześć Michaiła Kalinina, który był zbrodniarzem wojennym współodpowiedzialnym m.in. za zbrodnię katyńską, czy inne masowe zbrodnie komunistyczne. Za swojego życia pełnił on funkcję Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. W roku 2004, 2011 i w 2012 w Rosji miały miejsce większe lub mniejsze dyskusje dotyczące przywrócenia historycznej nazwy miasta, jednak nic z nich nie wynikło.