Amerykańska Straż Przybrzeżna przy wsparciu międzynarodowych ekspertów i wyposażenia robiła wszystko, co w jej mocy, żeby ratować załogę łodzi podwodnej Titan, z którą w niedzielę utracono łączność. Wiele wskazuje jednak na to, że misja była z góry skazana na porażkę i na pokładzie jednostki jeszcze tego samego dnia doszło do implozji, która zabrała życie wszystkich pasażerów. W ostatnich dniach coraz częściej pojawiały się też zarzuty pod adresem firmy OceanGate, która miała "iść na skróty" w zakresie bezpieczeństwa swojej konstrukcji i choć część z nich może się potwierdzić, to inne są wyssane z palca, jak choćby sięgnięcie po kontrolery w stylu Xboxa.



Reklama

Pady od Xboxa nie tylko do grania

A mówiąc precyzyjniej, Titan faktycznie korzystał z takiego rozwiązania do sterowania, ale nie jest to żadne niedopatrzenie, droga na skróty czy oszczędność, tylko zabieg celowy. Gamingowe kontrolery coraz powszechniej stosowane są do kontrolowania systemów wojskowych i innych zaawansowanych technologii na całym świecie. Według BodyViz, firmy specjalizującej się w analizie rezonansu magnetycznego (MRI), kontroler Xbox oferuje najbardziej naturalny sposób poruszania się po wirtualnej anatomii pacjenta - wcześniej standardem był interfejs myszki i klawiatury, ale pady oferują bardziej intuicyjne sterowanie.