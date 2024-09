Spis treści: 01 Nowy Android 15 za miesiąc

02 Te telefony dostaną aktualizację do Android 15

03 Co nowego w Androidzie 15?

Nowy Android 15 za miesiąc

Na nowego Androida będziemy musieli poczekać. Google poinformowało, że najnowsza wersja systemu operacyjnego pojawi się dopiero 15 października. W tym wypadku mowa o sporym opóźnieniu. Kod źródłowy systemu był udostępniony już 3 września i wszystko wskazywało na to, że niedługo później zostanie opublikowany jako stabilna wersja dla użytkowników.

Tym razem tak się nie stanie, a firma zaliczy opóźnienie. Android 15 pojawi się... 15 października. Warto jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności system trafi wyłącznie do posiadaczy telefonów Google Pixel - od 6. generacji.

Te telefony dostaną aktualizację do Android 15

W połowie października nowego Androida będą mogli pobrać posiadacze telefonów Google Pixe 6 i 6 Pro, a także wszystkich nowszych - aż do tegorocznych modeli serii 9. W przypadku "szóstek" będzie to ostatnia aktualizacja oprogramowania systemowego. Na szczęście posiadacze tych smartfonów mogą liczyć na aktualizacje zabezpieczeń do 2026 roku.

Ostatecznie opóźnienie nie jest rzeczą jednoznacznie złą. Dodatkowy czas może pozwolić Google na dopracowanie systemu i pozbawienie go błędów, które często pojawiały się na premierę poprzednich wersji.

Co nowego w Androidzie 15?

Nowy system dla smartfonów od Google wprowadzi sporo ciekawych nowości. Wśród nich można wymienić:

Wsparcie dla łączności satelitarnej

Bluetooth Audio Sharing

Prywatna przestrzeń dla wybranych aplikacji

Dokładniejsze zarządzanie prywatnością użytkownika

Większe zabezpieczenia systemu - kwarantanna aplikacji

Lepsze personalizowanie widgetów

Usprawniony portfel Google

Jak to z reguły bywa, początkowo system może zawierać pewne błędy. Pozostaje czekać na jego premierę i dostępność na wszystkich urządzeniach.