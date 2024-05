Spis treści: 01 Klimatyzacja do domu: jaką wybrać? Metraż, moc i rodzaje

02 Ile kosztuje klimatyzacja do domu?

03 Ile prądu zużywa klimatyzacja?

Klimatyzacja do domu: jaką wybrać? Metraż, moc i rodzaje

Wybór klimatyzacji do domu powinna poprzedzić dokładna analiza potrzeb. Zacznijmy od metrażu pomieszczenia, które ma być chłodzone. Im mniejszy, tym niższa moc urządzenia, które będzie do tego potrzebne. Jaka klimatyzacja do domu 40, 50, 60 lub 70 metrów kwadratowych? Przyjmuje się, że 1 kW urządzenia powinna wystarczyć do schłodzenia 10 m2 lokalu. Jaki wybrać klimatyzator dla pomieszczenia 50 m2? Idealnie nada się urządzenie o mocy 5000-5500 W. Podobny przelicznik należy zastosować przy metrażu 40, 60 czy 70 metrów powierzchni. Warto jednak mieć na uwadze elementy dodatkowe przy wybieraniu mocy klimatyzatora. Są to choćby stopień nasłonecznienia, liczba i wielkość okien czy sprzęt emitujący ciepło w lokalu. W takim przypadku moc klimatyzacji oblicza się mnożąc 40 W przez metr sześcienny pomieszczenia, gdzie jego wysokość przyjmuje się standardowe 2,4 m. Załóżmy, że pomieszczenie ma 8x6 metrów - wtedy moc klimatyzacji powinna mieć 4600 W dla idealnego chłodzenia.

Klimatyzacja do domu musi zostać wybrana także na podstawie układu pomieszczeń. Tam, gdzie jest on prosty i klasyczny, wystarczy wybrać klimatyzację typu split. Ta to nic innego jak urządzenie składające się z jednostki zewnętrznej montowanej na ścianie, dachu bądź balkonie oraz z części wewnętrznej. Wewnątrz znajduje się parownik, a na zewnątrz - skraplacz. Klimatyzacja split odpowiada również za stały napływ świeżego powietrza do mieszkania. Taki klimatyzator nie zajmuje wiele miejsca, a ich design pozwala na zachowanie oryginalnej aranżacji wnętrza. Klimatyzator split świetnie sprawdza się na mniejszych powierzchniach, na przykład o powierzchni 50 m2.

Jaka klimatyzacja do dużego domu będzie najlepsza? Przy sporym metrażu urządzenie typu split może nie wystarczyć, aby odpowiednio schłodzić wnętrze budynku. Wtedy warto postawić na klimatyzator multisplit. Jest to system, w którym kilka klimatyzatorów jest podłączonych do urządzenia zewnętrznego. Taka konfiguracja pozwala na niezależną kontrolę temperatury w różnych pomieszczeniach. Systemy multisplit są idealne do zastosowania tam, gdzie członkowie rodziny mogą preferować różne ustawienia. Jak widać wybór, jaka klimatyzacja do domu będzie najlepsza, powinien być oparty o potrzeby domowników. Sporadyczne używanie urządzenia sprawia, że system split zupełnie je spełni. Z kolei chęć chłodzenia każdego z pomieszczeń oznacza, że konieczne będzie zainwestowanie w klimatyzator multisplit.

Wybór klimatyzacji do domu powinien także obejmować znajomość różnicy pomiędzy klimatyzatorem inwerterowym i nieinwerterowym. Główna różnica między nimi polega na sposobie pracy sprężarki. Klimatyzatory inwerterowe dają więcej korzyści pod względem sprawności energetycznej, chłodzenia i ogrzewania oraz żywotności urządzenia, które działa dłużej niż tradycyjne klimatyzatory. Warto również wiedzieć, że klimatyzatory inwerterowe wytwarzają mniej hałasu. Sprężarka w nich używana działa z mniejszą prędkością niż w klimatyzatorach nieinwerterowych, dzięki czemu generuje mniej hałasu.

Ile kosztuje klimatyzacja do domu?

Koszt klimatyzacji do domu to tak naprawdę suma zakupu oraz montażu urządzenia. Zacznijmy od tego pierwszego, choć oczywiście trudno jednoznacznie wskazać, ile kosztuje klimatyzator, ponieważ wiele zależy od mocy urządzenia czy wielkości pomieszczenia, które ma schłodzić. Co jeszcze zrozumiałe te, które zużywają mniej prądu podczas pracy i oznaczone są jako ekologiczne urządzenia, są droższe od tych mniej oszczędnych. Ile kosztuje klimatyzacja do domu? Załóżmy, że chcemy kupić urządzenie typu split o mocy 3500 W, które bez problemu schłodzi 30-35 metrów kwadratowych pomieszczenia. Za taki klimatyzator znanego, południowokoreańskiego producenta, trzeba zapłacić około 2800 zł. Im mniejsze pomieszczenie i niższa moc, tym mniej trzeba zapłacić. Na przykład za urządzenie typu split japońskiego producenta o mocy 2500 W, które dokładnie schłodzi 25 metrów pomieszczenia, trzeba zapłacić 1800 zł.

Ile kosztuje klimatyzacja do domu o dużym metrażu? Znacznie więcej trzeba zapłacić za klimatyzatory typu multisplit. Na przykład za urządzenia jednego z polskich producentów, które zawierają dwie jednostki o mocy 2000 W, trzeba zapłacić niemal 6000 zł. Cena klimatyzacji rośnie z liczbą jednostek oraz ich mocą. Na przykład za multisplit, gdzie są dwie jednostki wewnętrzne o mocy 3500 W, trzeba już zapłacić 7000 zł. Koszty rosną proporcjonalnie z udogodnieniami. Można bowiem nabyć chociażby klimatyzację z wbudowanym modułem WiFi, co pozwala na zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfonu.

Ile kosztuje montaż klimatyzacji? Na cenę wpływają rodzaj urządzenia, miejsce instalacji oraz odległość między jednostkami. Każdy dodatkowy metr instalacji przekłada się na wyższą cenę usługi, dlatego nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje montaż klimatyzacji. Niemniej montaż klimatyzatora split to koszt od 1000 do 3000 zł w zależności od firmy i regionu. Znacznie więcej trzeba zapłacić za urządzenia multisplit oraz montaż urządzeń tam, gdzie trzeba na przykład wykorzystać dźwig lub rusztowanie.

Ile prądu zużywa klimatyzacja?

Zużycie prądu przez klimatyzację zależy przede wszystkim od mocy urządzenia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę także moc chłodniczą. Ta określa maksymalny pobór energii przez dany model, a którą producenci podają na urządzeniach. Zazwyczaj moc elektryczna stanowi średnio 30% mocy chłodniczej. Dla przykładu dla mocy chłodniczej na poziomie 3500 watów zużycie prądu to około 1,1 kilowata. Ile prądu zużywa klimatyzacja 3,5 kW? Załóżmy, że ta pracuje 5 godzin dziennie. Mnożąc ten czas przez 1,1 kW otrzymamy 5,5 kW. Tę wartość należy pomnożyć przez koszt jednej kilowatogodzin - po 1 lipca 2024 r. maksymalne stawki brutto za 1 kWh ciepła wyniosą 1,03 zł. To oznacza, że pięć godzin dziennej pracy klimatyzacji to 5,60 zł. Przez cały miesiąc rachunek rośnie do 168 zł.

Ile prądu zużywa klimatyzacja 5 kW? Klimatyzacja o mocy 5 kW zużywa zazwyczaj ok. 1,25-1,5 kWh energii elektrycznej. Aby obliczyć pobór prądu, znów należy pomnożyć moc urządzenia przez czas jego pracy. Przy zużyciu 1,5 kW przez pięć godzin otrzymamy 7,5 kW. Przy stawce 1,03 zł za 1 kWh klimatyzacja 5 kW kosztuje właściciela 7,72 zł. Przy takim dziennym zużyciu miesięczny rachunek za używanie klimatyzatora wynosi 231 zł.

