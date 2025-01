Kolejna dziwna awaria pociągu Impuls. Polregio szuka ratunku

Oprac.: Tomasz Kromp

Należący do Opolskiego Zakładu Polregio pociąg Impuls z Newagu ma problem z uruchomieniem. Maszyna przechodziła przegląd okresowy połączony z wymianą niektórych części, jednak jednostka nie wróciła jeszcze do pracy. Przewoźnik szuka wykonawców, którzy mogliby rozwiązać problem. To już kolejna taka awaria pociągu Impuls.