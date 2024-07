Koło samolotu odpadło w locie. A jakże, chodzi o Boeinga!

Boeingi się sypią. Części spadają z nieba

Potem przyszedł czas na wyznania innego sygnalisty, Santiago Paredesa, który pracował dla Spirit AeroSystems - głównego dostawcy Boeinga - jako kontroler jakości. W ekskluzywnym wywiadzie dla brytyjskiego BBC i amerykańskiego CBS przyznał, że jego firma dostarczała Boeingowi wadliwe części, o czym wiedziały obie strony. Jeśli wydawało się wam jednak, że to wystarczająco dużo nieszczęścia jak na jednego producenta, to byliście w błędzie - dziś docierają do nas wiadomości o wczorajszym nie do końca udanym locie linii United Airlines z Los Angeles do Denver.

Rzecznik firmy poinformował, że w poniedziałek od podwozia samolotu United Airlines odpadło kolejne koło - samolot wylądował bezpiecznie w miejscu docelowym, ale to już drugi raz w tym roku, kiedy samolot Boeinga traci koło podczas lotu. Jak podaje Bloomberg News, który jako pierwszy zgłosił incydent, Boeing 757-200 wystartował z Los Angeles około 7:15. PT i wylądował na międzynarodowym lotnisku w Denver około 10:10. czasu lokalnego.