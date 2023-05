Koncern z USA "przypadkowo" ujawnił filmy z myśliwcem 6. generacji

W sieci pojawiły się nowe filmy autorstwa inżynierów pracujących w koncernie Northrop Grumman nad tajnymi technologiami. Na ujęciach widoczna jest nieznana maszyna. Entuzjaści lotnictwa nie mają wątpliwości, że jest to prototyp nowego myśliwca przewagi powietrznej. Ma on zastąpić wciąż świetne F-22 Raptor. To właśnie Northrop Grumman jest odpowiedzialny za budowę prototypu nowego myśliwca 6. generacji, który powstaje w ramach programu Next Generation Air Dominance (NGAD).

Samo główne wideo, które trwa tylko 15 sekund, prezentuje trzy pracownice firmy spacerujące po dawnym "hangarze" firmy. Trio zastanawia się nad możliwym wkładem, jaki każda z nich mogłaby wnieść do historii lotnictwa w przyszłości w firmie i wówczas w ich tle pojawiają się tajemnicze maszyny, a wśród nich NGAD. Prawdopodobnie koncern chciał uchylić rąbka tajemnicy na temat tej maszyny.

Myśliwce 6. generacji z bronią laserową i sztuczną inteligencją

Siły Powietrzne USA niebawem wzbogacą się o futurystyczny myśliwiec 6. generacji, który uzupełni flotę F-35. Według planu, ma on zastąpić wciąż świetne F-22 Raptor, czyli myśliwce przewagi powietrznej. Ma to być maszyna nie z tej planety. F/A-XX ma oferować większy zasięg i prędkość oraz pasywną i aktywną technologię czujników czy dysponować bardzo skuteczną bronią, która da mu przewagę nawet za 10 lat.

Pentagon nie ukrywa, że mogą to być pierwsze myśliwce wyposażone w broń laserową do zwalczania myśliwców wroga. Nie zabraknie też wsparcia rojów dronów i sprzętu do prowadzenia wojen elektronicznych. Pentagon zapewnia też, że będzie to pierwsza maszyna tego typu, która będzie bazowała na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji. Mają one wspomóc pilota w walce powietrznej.