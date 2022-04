Elon Musk od samego początku zapowiadał, że ma bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju swojego internetu satelitarnego Starlink i chce dostarczyć jego usługi wszędzie tam, gdzie nie są dostępne inne rozwiązania. Wygląda na to, że jednym z takich miejsc są pokłady samolotów, bo choć część linii lotniczych, jak Air Canada, Quatar Airways czy Lufthansa, oferuje już dostęp do sieci podczas swoich lotów, to często tylko w klasie biznesowej czy za dodatkową opłatą, więc wciąż nie jest to standard.



Internet w końcu na pokładach samolotów. Nadchodzi rewolucja Starlink

Czy oferta SpaceX to zmieni? Są na to duże szanse, a umowa podpisana przez Elona Muska z JSX jest z pewnością ważnym krokiem w tym kierunku - wskazane linie lotnicze stają się pierwszym przewoźnikiem, który będzie oferować satelitarny internet Starlink swoim pasażerom. Co najważniejsze nie mają zamiaru dodatkowo obciążać klientów żadnymi kosztami - pokładowe Wi-Fi będzie dostępne w samolotach JSX zupełnie za darmo i to jeszcze w tym roku.

JSX z dumą ogłasza, że jest pierwszym lotniczym przewoźnikiem, który będzie oferować internet satelitarny Starlink na pokładzie swoich samolotów, za darmo dla każdego klienta. Chcielibyśmy nazwać to najlepszym Wi-Fi na niebie, ale w rzeczywistości to najlepsze Wi-Fi w galaktyce czytamy w poście na Twitterze.

A jak to będzie działać? Śmiało można zakładać, że dokładnie takiej samej zasadzie jak podczas domowego użytku Starlink, tj. samoloty zostaną wyposażone w terminale do obsługi internetu oraz routery, które będą rozprowadzać sygnał po pokładzie samolotu - użytkownikom pozostanie więc tylko połączyć się ze wskazaną siecią i pozostać w kontakcie ze światem przez cały czas trwania lotu.



W tym miejscu warto dodać, że JSX to linie lotnicze działające na rynku od 2016 roku, które oferują loty głównie na krótszych dystansach, kursujące między Arizoną, Kalifornią, Florydą, Nevadą, Teksasem i Nowym Jorkiem.

Co ciekawe, to już drugi raz w tym tygodniu, kiedy Starlink jest na językach w kontekście internetu satelitarnego dla samolotów, bo wcześniej docierały do nas informacje o tym, że usługę testują inne linie, a mianowicie Delta Airlines. Jak sugeruje Wall Street Journal, wszystko w ramach działań SpaceX, który w tym roku zintensyfikował testy i prace nad wprowadzeniem swojego internetu na pokłady samolotów.