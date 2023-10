Spis treści: 01 Sprawdzamy, kto korzysta z naszego WiFi

02 Złodziej WiFi. Jak odłączyć go od sieci?

03 Koniecznie zmień hasło WiFi. Jak to zrobić?

04 Jak łatwo udostępniać WiFi?

Sprawdzamy, kto korzysta z naszego WiFi

Czy ktoś korzysta z mojej sieci WiFi? Jeżeli zauważamy problemy z siecią bezprzewodową to może oznaczać, że podłączył się do niej nieproszony gość. Wolniejszy transfer, gorsza stabilność działania czy inne komplikacje mogą sugerować, że ktoś niepożądany używa naszego internetu. Jak możemy sprawdzić, czy ktoś podłączył się do naszej sieci WiFi?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy ktoś korzysta z naszego WiFi to specjalna aplikacja dostarczona przez dostawcę internetu. Dzięki niej zweryfikujemy parametry sieci, a także sprawdzimy, ile urządzeń jest aktualnie podłączonych do naszej sieci WiFi. Co zrobić, gdy nie mamy takiej aplikacji?

W takiej sytuacji musimy skorzystać z ustawień routera. Do stosownych opcji dotrzemy wpisując lokalny adres IP w pasku wyszukiwania. Skąd wziąć nasz lokalny adres IP? To żaden problem, ponieważ w większości przypadków jest to 192.168.1.1. Po wpisaniu adresu będziemy musieli się zalogować i w tym celu skorzystamy z hasła ustawionego na routerze - może to być hasło ustawione przez nas, lub domyślne. Znajdziemy je na obudowie routera na (najczęściej) białej naklejce.

Z poziomu menu konfiguracji routera możemy np. zmienić hasło do WiFi, lub przeglądać aktywność w sieci. To pozwoli nam dowiedzieć się, czy ktoś korzysta z naszego WiFi bez naszej zgody.

Jak znaleźć lokalny adres IP?

Może okazać się, że lokalny adres IP jest inny, niż często używany 192.168.1.1. W takiej sytuacji musimy wykonać kilka kroków:

naciśnij klawisz Windows + R, a następnie wpisz cmd, aby otworzyć wiersz polecenia;

w oknie wiersza polecenia wpisz [ipconfig], a następnie naciśnij klawisz Enter;

adres IP powinien pojawić się obok "bramka domyślna" (Default Getaway) lub "Adres IPv4".

Złodziej WiFi. Jak odłączyć go od sieci?

Sposoby na odłączenie kogoś od WiFi lub zablokowanie danego urządzenia mogą się od siebie różnić. Jest to zależne w głównej mierze od routera, z jakiego korzystamy, a także narzędzi dostarczonych przez dostawcę sieci. Czy istnieją aplikacje do odłączania kogoś z WiFi? Tak, ale są to dedykowane programy albo do konkretnego routera, albo przygotowywane przez operatorów.

Zobacz: Jak zalogować się do routera WiFi?

Jeżeli po zalogowaniu się do routera znajdziemy niepokojące i nieznane urządzenia w naszej sieci, możemy je odłączyć. Z reguły da się to zrobić z poziomu menu konfiguracji, do którego się zalogowaliśmy. Zazwyczaj urządzenia podłączone do sieci znajdziesz w ustawieniach WiFi i z tego poziomu będzie można je odłączyć.

Najłatwiej, jeżeli korzystamy z dedykowanego routera. Takie urządzenie najczęściej nie jest dostarczane przez operatora, ale warto je kupić. Jak wybrać dobry router WiFi? Najlepiej znaleźć taki, który obsługuje więcej kanałów i częstotliwości, dzięki czemu poradzi sobie z szybkim internetem. Mając takie urządzenie otrzymamy dedykowaną aplikację, z poziomu której będziemy zarządzać naszym internetem.

Koniecznie zmień hasło WiFi. Jak to zrobić?

Gdy już udało nam się pozbyć złodzieja WiFi, czas na zabezpieczenie swojej sieci. W takiej sytuacji należy koniecznie zmienić hasło do WiFi. W tym celu logujemy się do routera, lub korzystamy ze specjalnej aplikacji do zarządzania siecią.

Poza tym warto zadbać o najwyższy protokół bezpieczeństwa. Najlepsze szyfrowanie dla naszego WiFi to WPA3, ewentualnie możemy zdecydować się też na WPA2-AES lub WPA2-TKIP. Jeżeli nasz router obsługuje WPA2 lub niżej, warto wymienić sprzęt. Chodzi tu o nasze bezpieczeństwo.

Jak łatwo udostępniać WiFi?

Jeżeli chcemy świadomie udostępniać nasze WiFi innym osobom, to nie ma problemu. Jest kilka sposobów, aby wejść na WiFi bez hasła. Możemy je wykorzystać np. podczas imprezy, gdy w naszym domu jest sporo osób, a wszyscy chcą używać internetu.

Najbardziej oczywistym sposobem jest stworzenie hotspotu w naszym telefonie. Nie ma znaczenia system operacyjny. Zarówno Android jak i iOS mogą się ze sobą łączyć bez najmniejszych problemów.