W dobie cyfryzacji i coraz większego rozwoju e-commerce, zakupy przez internet stają się powoli codziennością. Kupione produkty nie pojawią się magicznie pod naszymi drzwiami, ani nie wyjmiemy ich z napędu DVD. Ktoś musi je dostarczyć. Do tej pory sklepy korzystają z pośrednictwa firm kurierskich, których pracownicy zgarniają towar i przewożą go w wyznaczone miejsce.

Chociaż firmy pracują coraz sprawniej, nadal zdarza się, że kurierzy nie dowożą przesyłek w wyznaczonym terminie, lub po odbiorze okazuje się, że została ona uszkodzona podczas transportu. Firmy kurierskie stale pracują nad usprawnieniem działania swoich systemów. W przyszłości może dojść do tego, że zrezygnują one częściowo lub całkowicie z zatrudniania kurierów.

W styczniu firma Elroy Air zaprezentowała prototyp autonomicznego drona towarowego zdolnego do przenoszenia ładunków o wadze około 220 kilogramów. Imponujące jest to, że podczas testów pojazd był w stanie przenieść ciężki ładunek na dystansie prawie 500 kilometrów. Teraz FedEx ogłosił, że już wkrótce firma planuje przetestować drony Elroy Air. Firma kurierksa łączy siły ze start-upem, aby rozpocząć testy mające na celu sprawdzenie funkcjonalności i skuteczności bezzałogowych dronów. Początkowo pojazdy będą latać między firmowymi sortowniami, lecz jeśli wynalazek okaże się sukcesem, to możliwe, że firma będzie chciała go zaadaptować do dostarczania paczek wprost do klientów.

Chaparral, bo tak nazywa się dron Elroy Air, przewozi zawartość w kontenerze w kształcie kajaka przymocowanym do jego "brzucha" i wykorzystuje hybrydowy układ napędowy elektryczno-gazowy, aby osiągnąć imponujący zasięg lotu. Został zaprojektowany do samodzielnego odbierania i wydawania tych pojemników, a FedEx planuje wykorzystać pojazd do przemieszczania towarów między lokalizacjami sortowania, aby obsłużyć ważne ogniwo w łańcuchu dostaw. Firma kurierska zapowiedziała, że testy rozpoczną się już w 2023 roku.