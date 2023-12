"Latający smok" będzie gasił pożary. Nowy pomysł naukowców

Latający smok, który nie zieje ogniem, tylko gasi go strumieniami wody? Ten ciekawy rodzaj bestii stworzył zespół japońskich inżynierów, aby pomagać w gaszeniu pożarów, które są zbyt niebezpieczne, aby zbliżali się do nich ludzie z drużyny. Projekt robota strażackiego o nazwie Dragon Firefighter został opublikowany w czasopiśmie Frontiers in Robotics and AI.

Prezentujemy prototyp czterometrowego, zdalnie sterowanego latającego robota z wężem strażackim, zaprojektowanego tak, aby bezpiecznie i skutecznie gasić pożary w budynkach poprzez bezpośrednie zbliżanie się do źródeł ognia. Powiedział dr Yuichi Ambe, adiunkt na Uniwersytecie w Osace

System robota ma wbudowane dwie czterodyszowe jednostki napędowe - jedną na końcu węża, drugą w połowie. Dzięki możliwości kontroli przepływu i kierunku, operator może wznosić się na maksymalną wysokość 2 metrów nad ziemią, balansować i sterować w powietrzu podobnie do drona. Wózek znajdujący się za wężem podłączony jest rurą zasilającą do wozu strażackiego ze zbiornikiem na wodę o pojemności 14 tys. litrów.

Dysze wyrzucają wodę z prędkością 6,6 litra na sekundę pod ciśnieniem maksymalnie 1 MPa. Na końcówce węża znajduje się kamera konwencjonalna i termowizyjna, które pomagają zlokalizować miejsce pożaru.

Dragon Firefighter przeszedł chrzest bojowy

Robot sprawdził się podczas ceremonii otwarcia World Robot Summit 2020, która odbyła się we wrześniu 2021 roku w Fukushimie. Udało się zgasić płomień zapalony przez innego robota.

Od czasu demonstracji na WRS2020 kontynuujemy pracę nad udoskonaleniem naszego Dragona i nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy - powiedział dr Yu Yamauchi, adiunkt na Uniwersytecie Prefektury Akita. Udoskonalenia wyszczególnione w badaniu obejmują lepszą wodoodporność, dyszę zdolną do wytrzymywania szerszego zakresu sił netto oraz ulepszony mechanizm kierowania przepływu wody.

- Szacujemy, że wdrożenie naszego robota w rzeczywistych scenariuszach gaszenia pożarów zajmie około 10 lat - powiedział Ambe. - Głównym wyzwaniem będzie zwiększenie jego zasięgu do ponad 10 metrów. Opracowanie skutecznych taktyk gaśniczych dostosowanych do unikalnych możliwości tego robota będzie również kluczowym aspektem dalszego rozwoju.