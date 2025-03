Lecieli do Putina. Wszyscy śledzili ten lot.

Stany Zjednoczone oraz Ukraina doszły do porozumienia w sprawie wojny toczonej z Rosją. Padła propozycja, aby ustanowić 30-dniowe zawieszenie broni. Zgodę na to musi również wydać Moskwa. W kierunku stolicy kraju odbył się dziś lot samolotu Gulfstream G650ER, gdzie prawdopodobnie znajdują się amerykańscy negocjatorzy.

Lot Gulfstream G650ER do Moskwy

Gulfstream G650ER to lot, który śledził cały świat. Samolot zmierzał do Moskwy i informacje na jego temat można było znaleźć na Flightradarze. Niestety pełne szczegóły nie były znane. Ponadto w momencie, gdy maszyna skierowała się (od południa) na stolicę Rosji, to lot zniknął z bazy, a więc wyłączono jego śledzenie.