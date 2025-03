Incydent ze zbyt niskim przelotem nad wierzchołkiem wzniesienia miał miejsce 2 lutego, ale poinformowano o tym dopiero teraz. Dotyczył on samolotu Airbus A320, który wystartował z Manchesteru w Anglii i schodził do lądowania w kierunku popularnego kurortu Hurghada w Egipcie, nad Morzem Czerwonym.

Według raportu The Sun samolot przeleciał 235 metrów (771 stóp) nad szczytem góry, na wysokości niecałych 710 metrów (2329 stóp). Normalnie samoloty przelatują nad tym obszarem na wysokości ok. 1828 m (6000 stóp), czyli prawie 8 razy większej. Na pokładzie Airbusa A320 znajdowało się 190 pasażerów oraz załoga. Samolot był więc wypełniony po brzegi.

Podczas lotu EZY2251 w kokpicie zawyła syrena alarmowa. To system GWPS (Ground Proximity Warning System), który ostrzega pilota o niebezpiecznej odległości samolotu od powierzchni ziemi. Na szczęście pilot zareagował na ostrzeżenie i podniósł maszynę, po czym bezpiecznie wylądował.

Paul Elsworth, który pilotował samolot, do Manchesteru wrócił już jako pasażer. Zgodnie z protokołem easyJet zabronił mu pilotować do czasu zakończenia dochodzenia. Według źródła pilotowi będą zadawane szczegółowe pytania. GPWS włącza alarm jedynie wtedy, gdy samolot zbliża się do terenu - w tym wypadku góry.