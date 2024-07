Spis treści: 01 WiFi w samolotach LOT

WiFi w samolotach LOT

Największy przewoźnik lotniczy w Polsce, linie lotnicze LOT wprowadzą internet na pokładach swoich samolotów. Właśnie poinformowano o wybraniu dostawcy, który będzie odpowiadał za wdrożenie systemu łączności na maszynach przewoźnika. PLL LOT podpisał umowę z amerykańską firmą Viasat, która wyposaży rodzime Boeingi w system łączności w paśmie Ka.

Światowy lider w dziedzinie telekomunikacji i Polskie Linie Lotnicze LOT łączą siły, aby w ciągu paru najbliższych lat znacząco poprawić komfort pasażerów na dłuższych trasach. To jednocześnie wejście do wyższej ligi lotniczej, w której przewoźnicy oferują klientom takie udogodnienia. Kiedy dokładnie internet w samolotach LOT będzie dostępny?

Internet i LOT, czyli musimy poczekać

O chęci wprowadzenia internetu w samolotach LOT słyszeliśmy już jakiś czas temu. Nie było jednak wiadomo, kto dokładnie będzie odpowiedzialny za technologię i kiedy możemy spodziewać się wdrożenia tego rozwiązania. Po podpisaniu umowy z firmą Viasat wszystko stało się jasne. Wprowadzanie internetu w samolotach rozpocznie się w 2026 roku, a korzystać z niego będą mogli pasażerowie na najdłuższych trasach.

Wynika to z faktu, że WiFi na pokładzie znajdzie się w największych maszynach PLL LOT, czyli Boeingach Dreamliner. To maszyny szerokokadłubowe, które zabierają pasażerów m.in. do dalekiej Azji i za ocean na zachód. Podczas długiego lotu internet okaże się świetnym uzupełnieniem pokładowego systemu rozrywki.

LOT nieustannie dąży do zapewnienia pasażerom wyjątkowych doświadczeń na każdym etapie podróży, co udowadniamy ogłaszając kolejne projekty i nowości produktowe. W ramach retrofitu naszych samolotów szerokokadłubowych nawiązaliśmy współpracę z Viasat, globalnym liderem w dziedzinie łączności, dzięki czemu wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym pasażerom długo oczekiwane udogodnienie. Możliwość korzystania z Internetu podczas lotu będzie dopełnieniem wielu zmian, jakie przyniesie modernizacja naszych Boeingów 787 Dreamliner. Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT

Nie tylko internet

Wprowadzenie WiFi na pokładach samolotów Dreamliner to nie jedyna nowość, jaką szykuje PLL LOT. Polski przewoźnik ma w planach bardzo poważne zmodernizowanie swojej floty największych samolotów. Te mają przejść spory remont, a efekt finalny ma być połączeniem nowoczesności z polską gościnnością. Pasażerowie klasy biznes będą mogli skorzystać z ponad 17-calowych ekranów 4K, natomiast w klasie ekonomicznej pojawią się ekrany 13.3 cala.

Miejsca dla pasażerów będą wyposażone w nowoczesne złącza (słuchawkowe, USB-C), a pasażerowie w klasie biznes wykorzystają ładowarkę bezprzewodową. Zmodernizowane będą też fotele. Więcej o nowym wcieleniu Dreamlinerów przeczytacie tutaj.