Tegoroczny tydzień dla fanów Apple upływa pod znakiem Maców. Za nami premiera nowego iMaca z czipem M4. Wtorek przyniósł kolejną nowość i jest nią bardzo kompaktowy Mac Mini. Tak małego komputera stacjonarnego w ofercie giganta z Cupertino jeszcze nie było.

Nowy Mac Mini z czipem Apple M4 jest bardzo mały

Mac Mini z Apple M4 to bardzo mały komputer, który na pierwszy rzut oka przypomina zminiaturyzowanego Maca Studio. Maszynę zamknięto w obudowie o bardzo kompaktowych rozmiarach i to sprawia, że można ją zmieścić w wielu miejscach. Jego wymiary to zaledwie 12,7 × 12,7 × 5 cm!

Z przodu komputera umieszczono dwa złącza USB C z szybkim dostępem i port słuchawkowy. Natomiast z tyłu są kolejne interfejsy USB C, HDMI i Ethernet. Zabrakło czytnika kart pamięci oraz tradycyjnych złączy USB A.

Zdjęcie Nowy Mac Mini M4 z przodu. / Apple / materiały prasowe

Nowy Mac Mini dostępny jest z dwoma procesorami do wyboru — są to podstawowy układ M4 oraz M4 Pro. W ofercie są konfiguracje z maksymalnie 14-rdzeniowym CPU i 20-rdzeniowym GPU. Rozmiar pamięci RAM można konfigurować w zakresie od 16 do 64 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności nawet do 8 TB!

Zdjęcie Nowy Mac Mini M4 z tyłu. / Apple / materiały prasowe

Komputer jest mały, ale drzemie w nim spory potencjał i duża wydajność. Oczywiście czip M4 zapewnia wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, który został udostępniony użytkownikom w poniedziałek.

M4 wprowadza liczne udoskonalenia względem poprzednich czipów Apple dla Maców. W zależności od wersji procesora można liczyć na spory wzrost wydajności. Ponadto zintegrowany układ GPU zapewnia sprzętowe wsparcie dla ray tracingu. Natomiast nowy system Neural Engine znacząco podnosi wydajność z zakresu obsługi zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Polskie ceny komputera Mac Mini M4

Apple obecnie pozwala składać zamówienia na Maca Mini z czipami M4. Pierwsze dostawy do klientów planowane są na 8 listopada. Ceny w Polsce prezentują się następująco:

Mac Mini z Apple M4 — od 2999 zł

Mac Mini z Apple M4 Pro — od 7499 zł

Zdjęcie Mac Mini M4 to bardzo kompaktowy komputer. / Apple / materiały prasowe

Oczywiście producent przewidział różne konfiguracje sprzętowe. Za high-endowy model z czipem M4 Pro, 64 GB pamięci RAM oraz najpojemniejszym dyskiem SSD trzeba zapłacić aż... 23999 zł.