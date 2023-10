Mac z dotykowym ekranem? Ten pochodzi z... 1999 roku

Spis treści: 01 Wyjątkowy Mac sprzed lat

02 Konstrukcja, której się nie spodziewaliście

03 Dotykowe komputery to nie to

Wyjątkowy Mac sprzed lat

Lata 90. ubiegłego wieku pełne były nietypowych rozwiązań technologicznych, o których dziś już mało kto pamięta. Zapomniana technologia z ostatniej dekady XX wieku to choćby dyskietki, pagery czy stare silniki wyszukiwania w sieci. Z tamtych czasów zostało też kilka gadżetów, które niekoniecznie przebiły się do mainstreamu. Przykładem jest dotykowy Mac. I nie chodzi tu o laptop czy telefon.

W 1999 roku firma Elo wyprodukowała swoją wersję komputera iMac G3. Było to możliwe dzięki programowi Apple Value Added Reseller. Sam sprzęt z pozoru nie różnił się od innych komputerów tamtych czasów, poza jednym bardzo istotnym elementem. Mac był wyposażony w ekran dotykowy. Jak widać na poniższym materiale wideo, dotykało się ekran umieszczony w pozycji pionowej, jak w znanych nam pecetach.

Konstrukcja, której się nie spodziewaliście

Na jakiej zasadzie działał ekran dotykowy w Macu? Producent postanowił wykorzystać technologię powierzchniowych fal akustycznych. To one pozwalały określać miejsce nacisku i w ten sposób możliwa była obsługa interfejsu - odbywało się to bez użycia żadnej nakładki. Powierzchnia posiadała dwa czujniki, z których jeden transmitował fale, drugi je odbierał. W ten sposób komputer wiedział, gdzie wskazuje użytkownik.

Jak przyznał Michael MJD, autor nagrania, to najpewniej najrzadszy egzemplarz komputera Apple, jaki posiada. Urządzenie sprzed ponad 20 lat nie zdobyło dużej popularności, a Apple samo z siebie nie wykazało dostatecznie dużo zainteresowania dotykowym ekranom w swoich komputerach. iMac G3 nie był de facto dziełem firmy spod znaku nadgryzionego jabłka. Elo wykonało sprzęt na zasadzie wspomnianemu wcześniej programowi.

Samo urządzenie w swoich czasach prezentowało się genialnie. iMac G3 wyróżniał się na tle szarych i niekoniecznie atrakcyjnych wizualnie komputerów. Do tego był bajecznie prosty, oferując ciekawy interfejs graficzny, w którym kontrolerem mógł być nasz palec. Mimo to Apple nie podjęło kroku w kierunku realizacji takiego sprzętu na masową skalę. Dlaczego tak się stało?

Dotykowe komputery to nie to

Relatywnie niedługo później, bo jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, świat zaczęły szturmować smartfony. Dotykowy ekran był dostępny w kieszeni, a coraz więcej z nas korzystało z aplikacji. Zmienił się sposób korzystania z elektroniki użytkowej. Następie pojawiły się tablety, a Apple miało już w swoim portfolio takie sprzęty, jak iPod Touch czy iPhone.

Sam Steve Jobs uznał, że ekran dotykowy w komputerze nie będzie mieć miejsca. Wszystko przez pionowe umocowanie ekranu. To miałoby prowadzić do zmęczenia dłoni i w efekcie do niezbyt komfortowego używania tej funkcji przez dłuższy czas. Ciężko się nie zgodzić. Dziś ekran dotykowy to domena poręcznych sprzętów mobilnych - nawet, jeżeli smartfony robią się coraz większe.

Dziś dotykowy ekran w komputerze od Apple to jeden z wielu obiektów plotek. Te pojawiają się regularnie i nic nie wskazuje na to, aby nagle miały przestać. Czy jest coś na rzeczy? Obecnie nie wiadomo nic...