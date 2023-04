Mały reaktor SMR. Jak działa i czym różni się od elektrowni jądrowej?

Spis treści: 01 Jak działa reaktor SMR?

02 Czym reaktor modułowy SMR różni się od dużej elektrowni jądrowej?

03 Gdzie powstaną reaktory SMR w Polsce?

Jak działa reaktor SMR?

Małe reaktory modułowe (small modular reactors — SMR) to w praktyce pomniejszone wersje tradycyjnych reaktorów jądrowych znanych z istniejących elektrowni atomowych. W dużym skrócie proces wytwarzania energii elektrycznej w takich konstrukcjach przebiega następująco:

Reklama

W rdzeniu reaktora dochodzi do kontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder atomowych. Uwolniona energia powoduje ogrzewanie znajdującej się w reaktorze wody, która zmienia się w parę. Para wodna napędza turbinę. Ruch turbiny generuje energię elektryczną.

Ten sam schemat działania jest wykorzystywany w reaktorach SMR, jednak w porównaniu z tradycyjnymi reaktorami nowa technologia pozyskiwania energii z atomu wprowadza szereg zmian, które mają na celu redukcję kosztów budowy i zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa w konstrukcjach modułowych.



Czym reaktor modułowy SMR różni się od dużej elektrowni jądrowej?

Przede wszystkim ilością wytwarzanej energii. Małe reaktory modułowe produkują do 300 MW. Dla porównania największa działająca obecnie w Europie elektrownia atomowa w Finlandii, wytwarza 1,6 GW, czyli ponad pięć razy więcej. Kluczowe jest tu jednak słowo "modułowe", które w odniesieniu do nowej technologii oznacza, że poszczególne SMR mogą być ze sobą powiązane i w ten sposób generować znacznie większe ilości energii.

Skąd wniosek, że lepiej będzie zbudować 10 mniejszych reaktorów zamiast jednej potężnej elektrowni? Największe znaczenie mają tutaj koszty i czas, który upływa od rozpoczęcia budowy do osiągnięcia stanu krytycznego — rozpoczęcia reakcji łańcuchowej.

Tradycyjne reaktory wraz z całą potrzebną infrastrukturą są duże. Tak duże, że trzeba je budować na miejscu, a każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Ilość potrzebnych materiałów w oczywisty sposób podnosi cenę takiego przedsięwzięcia. Konieczność oddzielnego projektowania całego systemu na potrzeby poszczególnych lokalizacji to kolejny element negatywnie wpływający na koszty.

Reaktor SMR, czyli rdzeń wraz z wytwornicą pary i pompą grawitacyjną można transportować TIRem lub statkiem, a "małe" (ok. 25 m x 5 m) wymiary pozwalają na ich masową produkcję w zakładach producenta. Powtarzalność procesu obniża koszty, a możliwość budowy wymaganej ilości reaktorów i łatwego transportu dostępnymi połączeniami redukują czas budowy i zmniejszają prawdopodobieństwo powstawania opóźnień, które są nieodłącznym elementem budowy tradycyjnych elektrowni atomowych.

Gdzie powstaną reaktory SMR w Polsce?

Polska, która do dziś nie doczekała się własnej elektrowni atomowej, zgłasza aspirację do tytułu lidera we wprowadzaniu technologii SMR. 17 kwietnia prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, wraz z prezesem grupy chemicznej Synthos, Michałem Sołowiowem ogłosili wstępną lokalizację 7 małych reaktorów modułowych, które mają zostać wybudowane wspólnymi siłami obu spółek.

Gdzie powstaną pierwsze reaktory SMR w naszym kraju?