Masowa pacyfikacja ukraińskich czołgów przez Rosjan na filmie

Ukraińcy zaatakowani przez rosyjską broń przeciwpancerną

W takich okolicznościach Ukraińcy niewiele mogli zrobić. Na obszarze przejazdu nie znajdowały się żadne obiekty, które mogłyby stanowić ochronę dla pojazdów. Pod osłoną nocy ciężko też się wycofać, więc wróg może niszczyć jeden pojazd za drugim.

Obecnie obie strony konfliktu tracą dziennie łącznie nawet kilkanaście sztuk czołgów i wozów opancerzonych. Do największych starć dochodzi w całym obwodzie zaporoskim. Ukraińcy od kilku tygodni próbują pokonać pierwszą linię obrony znajdującą się na południe od miasta Robotyne na trasie na Tokmak.

Ukraińcy dostaną z USA systemy termo i noktowizyjne

Analitycy uważają, że najnowsze dostawy ręcznych wyrzutni przeciwpancernych, systemów noktowizyjnych i termowizyjnych oraz amunicji kasetowej pozwoli Siłom Zbrojnym Ukrainy w końcu osiągnąć ten cel. Największym problemem Ukraińców są ogromne pola minowe zbudowane przez Rosjan na praktycznie całym terytorium okupowanym kraju.

Amunicja kasetowa może pomóc nie tylko poradzić sobie z nadchodzącymi niekończącymi się falami rosyjskich żołnierzy, ale również zlikwidować część pól minowych, co jest niezbędne do bezpiecznego transportu pojazdów i sprzętu do ataku na Tokmak czy Melitopol, które są rosyjskimi centrami logistycznymi i szlakiem transportowym na Krym. W ostatnim tygodniu, ZSU udało się wyzwolić 14 kilometrów kwadratowych terenów okupowanych na południu kraju.