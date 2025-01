mObywatel i świadczenia socjalne. Oszuści z nowym przekrętem.

mObywatel to bardzo popularna aplikacja, z której korzystają miliony Polaków. Nie dziwi więc, że szansę dla siebie zwietrzyli tu oszuści. W sieci pojawił się nowy przekręt, który może mieć tragiczne skutki, o czym ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego. Na co należy uważać?

W rzeczywistości jest to bardzo groźna pułapka. Oszuści ściągają ofiary na niebezpieczne strony, gdzie kuszą wspomnianymi świadczeniami. To właśnie w tym miejscu dojdzie do wykradzenia danych użytkowników, co może mieć bardzo fatalne skutki.