Masz smartfon Xiaomi? Możesz utracić wszystkie dane

Xiaomi postanowiło wydać najnowszą aktualizację do systemu MIUI. Niestety, aktualizacja okazuje się być wadliwa i powoduje wystąpienie poważnych błędów ze smartfonem. Po jej instalacji, urządzenia przestają się uruchamiać do systemu i zapętlają się. Nic nie wskazuje na to, by był to błąd spowodowany datą 29 lutego, czyli dniem przestępnym, który pojawia się w kalendarzu raz na cztery lata.

Jak informuje serwis MIUIpolska.pl: "problem powoduje aktualizacja aplikacji systemowej System UI Plugin. Pewne jej wersje są niekompatybilne z MIUI 14 (działają tylko na HyperOS) i powodują czarny ekran, a w konsekwencji restart (najpierw do systemu, później do recovery). Sugerujemy nie instalować aktualizacji tej aplikacji...".

