Max bierze się za współdzielenie kont. W tle podwyżki cen

Max idzie w ślady Netfliksa oraz Disney+ i również zamierza rozprawić się z użytkownikami, które współdzielą własne konta ze znajomymi. Nie nastąpi to jednak z dnia na dzień. Jeśli korzystacie z platformy Max na zasadzie użytkowania konta innej osoby, to za jakiś czas przestanie to być możliwe. Poza tym mówi się o podwyżkach cen.

Zdjęcie Max bierze się za współdzielenie kont. W tle podwyżki cen. / Dawid Długosz / INTERIA.PL