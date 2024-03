Max zadebiutuje w Polsce już w czerwcu. Wspaniała oferta

Max jest reklamowana jako platforma jedyna w swoim rodzaju, która w swojej ofercie programowej będzie posiadała seriale i filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych. Ale to nie wszystko. Nie zabraknie również produkcji dokumentalnych oraz kultowych programów telewizyjnych czy wydarzeń ze świata sportu.

Max zadebiutuje w Polsce już w czerwcu

Oferta Max ma być dwukrotnie obszerniejsza od istniejącego na rynku HBO Max. Nie zabraknie też możliwości dostępu do kanałów telewizyjnych zarówno z Polski, jak i całego świata. Przedstawiciele serwisu Max pragną, by biblioteka oferowanych multimediów była jak najlepiej dopasowana do potrzeb i gustów przyszłych widzów.

