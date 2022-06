Meta otwiera na Facebooku sklep z ubraniami od projektantów ... dla awatarów

Daniel Górecki Technologia

Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, jak poważnie Mark Zuckerberg traktuje temat metaverse, to najnowsze ogłoszenia Meta sprawa sprawę jasno - firma otwiera na Facebooku sklep z ubraniami dla awatarów.

Facebook i Instagram startują ze sklepem z odzieżą od projektantów... dla awatarów 123RF/PICSEL