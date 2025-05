Nowy model, stworzony w ramach serii LEGO Ideas, to prawdziwa gratka nie tylko dla fanów Pixara, ale też wszystkich, którzy mają sentyment do klasyki animacji. Składający się z 613 elementów zestaw pozwala zbudować w pełni ruchomą figurkę lampy - z elastycznymi ramionami i obracaną głowicą. Można ją ustawić w charakterystycznych pozach, znanych z oryginalnego filmu, w tym także "przygniatającą" piłkę z gwiazdą, znaną każdemu fanowi Pixara.

Ale to nie wszystko - wspomniana piłka, dołączona do zestawu, kryje w sobie ukryte niespodzianki (ang. easter eggs). Po jej otwarciu znajdziemy nawiązania do kultowych filmów studia, takich jak Toy Story, Odlot, Ratatuj, Iniemamocni, Potwory i spółka czy Gdzie jest Nemo. To ukłon w stronę wieloletnich widzów, którzy wychowali się na filmach Pixara i potrafią wyłapywać takie detale.