Microsoft otwiera w Polsce region przetwarzania danych wart miliard dolarów

Uruchomienie projektu odbyło się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji informację ogłosili Ralph Haupter, prezes Microsoft na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, i Dominika Bettman, dyrektorka generalna Microsoft w Polsce.



Otwarcie polskiego regionu chmury jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową oraz szybki i niezawodny dostęp do usług chmurowych. Inwestycja ma również przyspieszyć cyfryzację, rozwój kompetencji cyfrowych polskich przedsiębiorstw, gospodarki oraz społeczeństwa wzmacniając przy tym ich odporność w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej.

Microsoft powołując się na badania PwC CEO Survey 2023 informuje w komunikacie, że ponad połowa prezesów w Polsce (54 proc.) uważa, że ich firmy nie będą rentowne, jeśli nie dokonają transformacji. Inwestowanie w automatyzację, podnoszenie kwalifikacji, chmurę, sztuczną inteligencję i inne zaawansowane technologie cyfrowe to kluczowe priorytety na ten rok. Zaufana chmura Microsoft może wspierać tę cyfrową transformację, z dostępem do technologii chmurowych w polskim regionie, takich jak Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 i usług Power Platform.

― Podłączenie Polski do największej zaufanej globalnej infrastruktury chmurowej to istotne wsparcie dla odporności kraju, społeczeństwa i organizacji oraz rozwoju polskiej Doliny Cyfrowej. Jednym z głównych elementów wzmocnienia tej odporności jest podnoszenie kompetencji cyfrowych w kraju. Microsoft od momentu ogłoszenia tej inwestycji w 2020 roku przeszkolił ponad 430 000 specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów. Każdy będzie potrzebował umiejętności cyfrowych, aby zajmować miejsca na stanowiskach w najbardziej poszukiwanych zawodach i rozbudowywać swoje możliwości zarobkowe w zmieniającej się gospodarce. To jest obszar, w którym możemy pomóc większej liczbie osób zdobyć lepszą pracę ― mówił Ralph Haupter, President, EMEA, Microsoft.

Region chmurowy w Polsce

Region chmury Microsoft w Polsce ma umożliwić firmom spełnienie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) i przechowywanie najbardziej wartościowych zasobów cyfrowych w Polsce, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych.

Za jej pośrednictwem mają być oferowane usługi Azure i Microsoft Office 365. Z badań IDC Research wynikać ma, że w ciągu najbliższych czterech lat, nowy region przetwarzania danych pomoże wyeliminować niektóre bariery w adopcji chmury w regionie i będzie odpowiadał za około 16,5% nowych przychodów (45,7 miliarda dolarów) do 2026 roku.



Infrastruktura składa się z trzech niezależnych obiektów, z których każdy składa się z jednego lub więcej centrów danych wyposażonych w niezależne zasilanie, chłodzenie i sieci.



Już teraz z technologii giganta z Redmont korzysta wiele polskich firm i instytucji, m.in. mBank, Ministerstwo Finansów, Polpharma, Grupa Tauron, Żabka.