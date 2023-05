Ukraińskie Siły Zbrojne nauczyły się ostatnio nowej sztuczki, a mówiąc precyzyjniej zostały przez brytyjskich ekspertów od materiałów wybuchowych wyszkolone w zakresie ręcznej produkcji małych (wielkości niedużych puszek mieszczących się w dłoni), ale niezwykle potężnych ładunków. Z materiału stacji CNN możemy dowiedzieć się, że ta "sekretna broń" - jedna z najbardziej niszczycielskich w ukraińskim arsenale - była już wykorzystywana do atakowania rosyjskich żołnierzy i zajmowanych przez nich budynków w Bachmucie.

Brytyjscy eksperci nauczyli Ukraińców nowej sztuczki

Co więcej, brytyjscy eksperci poza zdobywaną przez lata wiedzą dostarczają do Ukrainy także kluczowe komponenty niezbędne do ich budowania, w tym przełączniki, mikroczipy i drukarki 3D, bo dostawy za pośrednictwem specjalistów przybywających do kraju są podobno dużo szybsze i sprawniejsze niż za pośrednictwem partnerów handlowych z NATO.