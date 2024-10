mObywatel przestanie działać. Zabierzcie ze sobą fizyczne dokumenty

mObywatel za pośrednictwem platformy X zapowiada przerwę w działaniu aplikacji, która nastąpi już w najbliższy poniedziałek, 28 października od godziny 22:00, i potrwa do wtorku 29 października do godziny 1:00 w nocy. W tym czasie nie będzie można skorzystać z aplikacji, a to oznacza, że setki tysięcy Polaków mogą mieć problemy.

— Z powodu planowanych prac technicznych od godz. 22:00, 28 października (poniedziałek) do godz. 1:00, 29 października (wtorek) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do aplikacji. Przepraszamy za utrudnienia — czytamy we wpisie mObywatel 2.0 na platformie X.

