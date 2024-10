mObywatel użytkowany jest przez miliony Polaków. Świadczą o tym na przykład ostatnie dane dotyczące funkcji mDowód. Aplikacja rządowa jest ciągle rozwijana i okazuje się, że Ministerstwo Cyfryzacji na najbliższe lata wiąże z nią ogromne plany oraz nadzieje.

mObywatel dostanie 200 usług

Już za kilka dni (dokładnie w poniedziałek 28 października) Ministerstwo Cyfryzacji planuje przekazać do konsultacji strategię cyfryzacji kraju. Plany resortu nie zostały jednak dochowane w tajemnicy i Dziennik Gazeta Prawna uzyskał wgląd do 90-stronicowego dokumentu, który poświęcono cyfryzacji Polski na najbliższą dekadę. Dużą rolę ma tu odegrać aplikacja mObywatel.

Z dokumentacji resortu wynika, że mObywatel w ciągu kilku najbliższych lat stanie się wręcz aplikacyjnym kombajnem. Plan zakłada wprowadzenie do platformy (do 2030 r.) aż 200 nowych usług! Będą one związane z różnymi aspektami życia Polaków oraz cyfryzacji kraju.

Ministerstwo Cyfryzacji chce również, aby 70 proc. systemów stosowanych w realizacji cyfrowych usług publicznych korzystało z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. W planach jest m.in. mierzenie śladu węglowego przez administrację publiczną.

W strategii dużą rolę odegra sztuczna inteligencja

Ministerstwo Cyfryzacji wierzy również w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, która zostanie wykorzystana także w administracji publicznej. Do 2026 r. ma powstać mechanizm, który pozwoli koordynować wdrażanie i finansowanie narzędzi bazujących na AI.

Ciekawostką jest również cyfryzacja danych medycznych. Wstępny pomysł zakłada, że do systemu mogłyby trafiać informacje pozyskiwane z urządzeń noszonych. Na przykład dane z pulsometrów smartwatchy. W tym przypadku nie ma jednak terminu wprowadzenia w życie takiego rozwiązania. Wiemy jednak, że do 2035 r. wszystkie podmioty lecznicze mają powadzić dokumentację cyfrową, która pozwoli na jej łatwe udostępnianie i wymianę.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać w niedługim czasie. Resort prowadzony przez Krzysztofa Gawkowskiego ma przekazać pomysły do konsultacji na początku przyszłego tygodnia.