Moment uderzenia w most hipersonicznego pocisku Iskander. Jest nagranie

Rosjanie użyli pocisku Iskander do zniszczenia mostu

Rosyjska armia postanowiła uratować sytuację i dokonać ataku rakietowego na wschodnią część mostu za pomocą hipersonicznego pocisku 9K720 Iskander. Całe wydarzenie uwieczniono na filmie wykonanym z drona zwiadowczego. Niestety, nie wiadomo, czy w chwili ataku przy moście znajdowały się siły ukraińskie i czy odnotowano straty. Na pewno w okolicy krążyły ukraińskie łodzie, które osłaniały żołnierzy i dostarczały im potrzebny sprzęt.

Rosyjska armia nie dysponuje już zapasem pocisków Iskander, przeznaczonym do prowadzenia wojny w Ukrainie. Analitycy tłumaczą, że armia dokonuje ataków rakietowych za pomocą pocisków Iskander pochodzących z bieżącej produkcji. Oznacza to, że gdy powstanie kilka sztuk tej broni, to natychmiast pociski są używane w atakach np. na Kijów czy właśnie użyte do zniszczenia strategicznych obiektów w Ukrainie.