Jak powstało Wi-Fi?

Początkowo sieć używana była przez wojsko oraz placówki akademickie. Do ogólnego użytku została oddana dopiero w 1991 roku. Osiem lat później kilka firm technologicznych zdecydowało się połączyć swoje siły i stworzyć stowarzyszenie Wireless Ethernet Compatibility Alliance, w skrócie WECA. W wyniku ich pracy już we wrześniu 1999 bezprzewodowy internet był dostępny w zastosowaniu komercyjnym. Rolą stowarzyszenia stało się również promowanie nowego sprzętu oraz dbanie o wzajemną zgodność urządzeń.

Początkowo używano sieci bezprzewodowej jedynie na komputerach i laptopach. Z czasem jednak coraz popularniejsze stało się korzystanie z niego na telefonach. Określenie Wi-Fi stopniowo zaczęło przenikać do języka potocznego, a w 2005 roku zaczęło pojawiać się nawet w słownikach.

Reklama

Od 2011 roku coraz częściej zaczęły pojawiać się hot spoty, a w 2012 roku do sieci bezprzewodowej podłączona była już jedna czwarta gospodarstw na całym świecie. Eksperci zgodni są, że siła Wi-Fi będzie jedynie rosła i niedługo może stać się dominującym źródłem dostępu do internetu.

Co oznacza nazwa Wi-Fi?

To właśnie ówczesna WECA, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Wi-Fi Alliance jest właścicielem znaku towarowego Wi-Fi oraz logo Wi-Fi CERTIFIED.

Na początku Wi-Fi funkcjonowało pod nazwą IEEE 802.11. Zgodnie stwierdzono jednak, że jest ona zbyt techniczna i niekoniecznie chwytliwa. To właśnie dlatego zdecydowano się na jej zmianę.

Nazwa Wi-Fi wymyślona została przez firmę marketingową Interbrand, która w swoim portfolio ma również takie nazwy jak Prozac, dla antydepresantów oraz Compaq, dla firmy komputerowej.

Nowa nazwa dla sieci bezprzewodowej miała zapadać w pamięć i być uniwersalna. Celem było również danie użytkownikom do zrozumienia, że sprzęt będzie można znaleźć w każdym miejscu — domu, biurze, kawiarni czy transporcie publicznym. To dlatego zdecydowano się na grę słów. Nazwa Wi-Fi została zainspirowana określeniem Hi-FI, które pod koniec lat 90. było znane każdemu. Wi-Fi było początkowo jedynie grą słowną, a swoje rozwinięcie, czyli "wireless fidelity" zdobyło dopiero później.

Zdjęcie Jak zmienić nazwę sieci Wi-Fi? / 123RF/PICSEL

Czy można zmienić nazwę sieci Wi-Fi?

Wi-Fi stało się na tyle popularne, że w gąszczu wyszukiwanych routerów w okolicy (szczególnie w dużych blokowiskach), wiele z nas może chcieć zmienić nazwę sieci bezprzewodowej. Jest to oczywiście możliwe.

Aby zmienić nazwę sieci Wi-Fi, należy najpierw zalogować się do ustawień routera WiFi. Można zrobić to poprzez wpisanie adresu routera w pasku przeglądarki internetowej. W ten sposób będziemy mogli przejść do interfejsu, który nam na to pozwoli. Login oraz hasło potrzebne do logowania znajdziemy w instrukcji załączonej do routera lub na naklejce umieszczonej na sprzęcie.

Po zalogowaniu znajdujemy opcję zmiany nazwy Wi-Fi, która może być również kryć się pod zakładką "Zmiana SSID". Po wejściu w nią będziemy mogli wpisać nową nazwę sieci.