Nadchodzą farmy płodów? Tak może wyglądać przyszłość "rodzenia" dzieci

Wyobraźcie sobie tylko farmę dzieci, na której w przezroczystych kapsułach - przypominających te z gry wideo zatytułowanej Death Stranding - może "dorastać" jednocześnie ok. 30 tys. maluchów. Tak właśnie wygląda EctoLife Artificial Womb Facility, czyli wizja niemieckiego producenta filmowego Hashema Al-Ghailiego, która z miejsce wywołała poruszenie w sieci, chociaż ten wcale nie ma w planach jej budowy... a przynajmniej na razie. Jego projekt ma za zadanie poruszyć i skłonić do dyskusji na temat nowego modelu rodzicielstwa, który zdaniem pomysłodawcy będzie możliwy w niedalekiej przyszłości.



Dziecko w kapsule zamiast w brzuchu matki

Jak autor argumentuje takiej podejście? Jego zdaniem ciąża może być dla matki wyczerpująca, bolesna, uciążliwa, a czasem wręcz niebezpieczna, a do tego jej organizm nie zawsze jest optymalnym miejscem do rozwoju dziecka. Alkohol, papierosy i inne używki, stres, choroby... istnieje wiele negatywnych czynników, które można wyeliminować podczas ciąży pozaustrojowej. Tymczasem nauka nie jest daleka od odtworzenia idealnych warunków ciąży w sztucznej macicy, w której możliwa jest kontrola temperatury, odświeżanie płynu owodniowego czy precyzyjne dobranie hormonów i przeciwciał.

Wideo youtube

Ba, według pomysłodawcy za sprawą głośników dziecko może też słuchać rodziców, a ci mogą je oglądać w kapsule podczas całej ciąży, co tworzy jeszcze silniejszą więź niż podczas normalnej ciąży. I chociaż trudno pozbyć się tu wrażenia doglądania "Tamagotchi", to nie da się ukryć, że opcja stałego monitoringu parametrów życiowych, fizycznych defektów i genetycznych nieprawidłowości może być dla wielu osób przekonująca.

Dalej robi się jednak jeszcze dziwniej, bo projekt nie wyklucza dłuższego okresu "ciąży", dzięki któremu teoretycznie można "urodzić" dziecko o znacznie bardziej zaawansowanym stopniu rozwoju, szczególnie jeśli zdejmiemy z niego ograniczenia w postaci ograniczonego miejsca w łonie matki.



Zdjęcie Farma dzieci? Pomysł producenta budzi dużo kontrowersji / Hashem Al-Ghaili / materiały prasowe

Co więcej, jeśli placówka EctoLife, w której obok siebie dorastają jednocześnie setki lub nawet tysiące dzieci, wydaje się zbyt odrealniona i zimna, to kapsułę można zawsze zainstalować w domu. I choć "hodowla dzieci" robi dokładnie to, co założył Al-Ghaili, czyli wzbudza kontrowersje i prowokuje dyskusje, to kryje się za nią również myśl, że w przyszłości będzie to opcja dla rodziców, którzy z różnych powodów nie mogą naturalnie począć czy urodzić upragnionych dzieci. Pytanie tylko, kiedy będziemy na to gotowi...