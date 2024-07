Nadchodzi najdroższy iPhone w historii. Cena zwala z nóg

Spis treści: 01 Nadchodzi iPhone 16

02 Prawdziwa rewolucja za rok

03 Cena iPhone 17 Slim w Polsce zwali z nóg

Nadchodzi iPhone 16

Już niedługo, bo we wrześniu tego roku będziemy świadkami kolejnej prezentacji Apple. Jak co roku, tak i tym razem na specjalnym wydarzeniu zostaną zaprezentowane nowe telefony amerykańskiego producenta. Tym razem na rynek trafi nowy iPhone 16, który zadebiutuje w kilku wariantach - dobrze nam znanych, warto zauważyć:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Kiedy prezentacja? Szacuje się, że wydarzenie Apple będzie mieć miejsce 10 września 2024 roku, a zgodnie z tradycją nowe modele zadebiutują około 10 dni później, czyli 20 września. Co istotne, ceny nowych modeli mają nie odbiegać od tego, co zobaczyliśmy w ubiegłym roku. Standardowa "szesnastka" ma zostać wyceniona na tyle samo, co jej ubiegłoroczny protoplasta, czyli na 799 dolarów. Nie przeliczajcie jednak tej ceny na złotówki. Do polskiej ceny należy bowiem dodać choćby podatki, jak VAT.

Prawdziwa rewolucja za rok

Tegoroczne modele nie budzą zbyt wielkich emocji, bo i same nie zagwarantują nam ogromnych zmian. Możliwe jednak, że tych doczekamy się w przyszłym roku. W sieci zaczęły pojawiać się plotki, jakoby Apple szykowało na 2025 rok zupełnie nowy wariant swojego telefonu - model Slim. Ten kojarzy nam się z czymś smuklejszym, może i bardziej dopracowanym, ale też i droższym. Oto bowiem nadchodzi najdroższy iPhone w historii.

Jak podaje serwis macrumors.com, iPhone 17 Slim ma kosztować od 1299 dolarów. To aż 100 USD więcej, niż bazowa cena dotychczas najdroższego iPhone Pro Max, cechującego się największym ekranem i najlepszymi parametrami.

A "slimka" wcale nie będzie największa. Opublikowane do tej pory informacje sugerują, że bazowy iPhone 17 będzie mieć ekran o przekątnej 6,27 cala - podobnie, jak wersja Pro. Pro Max, czyli największy, ma posiadać ekran 6,86 cala, natomiast opcja Slim to przekątna 6,65 cala.

Cena iPhone 17 Slim w Polsce zwali z nóg

Wiemy doskonale, że cen z USA nie ma co przeliczać na europejskie jedynie uwzględniając kurs walut. Do wszystkiego dochodzą przecież podatki, które skutecznie powiększają nasz wydatek. Zgodnie z tym, co przekazuje telepolis.com, 100 USD Apple przelicza na 600 zł brutto - tak przynajmniej było w ubiegłym roku, gdy na rynku debiutował iPhone 15.

To oznacza, że za iPhone 17 Slim zapłacimy około 7794 zł. Jest to oczywiście estymacja, a nie potwierdzona wycena - ale i tak robi wrażenie.