Trzeba przyznać, że wizualnie smartfon prezentuje się... no właśnie, jak można go określić? Na pewno odbiega znacząco od tego, co mogliśmy zobaczyć w kontekście serii Galaxy S23. Przy okazji, daleko mu do proponowanej przez wielu producentów elegancji. Nic w tym dziwnego, wszak mowa o urządzeniu z zupełnie innego segmentu cenowego.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A54

Poza aspektem wizualnym można również zapoznać się z podzespołami nadchodzącego smartfona. Ten ma zostać wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości 1080p i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Całość napędzana będzie przez chip Exynos 1380 o taktowaniu 2,4 GHz.

Plecki smartfona przyozdobione zostaną trzema obiektywami. Główny ma posiadać 50-pikselową matrycę, do tego dochodzi 12-pikselowy obiektyw szerokokątny i soczewka do zdjęć makro. Z przodu znalazło się oczywiście miejsce na obiektyw do selfie.