Co ciekawe, żadna z kwestii, jakie wypowie robot, nie została napisana przez człowieka - wszystko zostanie wygenerowane przez zasilającą go sztuczną inteligencję. Wiemy już jednak, że w ramach analizy wzlotów i upadków 2022 roku ma powiedzieć, że "ludzkość nie powinna być ani szczęśliwa, ani smutna z powodu minionego roku i traktować go jako okazję do nauki, szansę na zmianę sposobu, w jaki myślimy o świecie i przypomnienie, by zawsze pomagać potrzebującym".

Ameca podzieli się też bardziej podnoszącym na duchu przekazem, że najlepszą cechą ludzi jest to, że zawsze znajdą powód do śmiechu i przypomni, że mamy "supermoc przynoszenia światu radości". Alternative Christmas Message, bo tak nazywa się robotyczne podsumowanie roku, zostanie wyemitowane 25 grudnia o godz. 17:25.

Patrząc w przyszłość, w której sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, Alternative Christmas Message w wykonaniu Ameki jest żywą ilustracją zarówno siły, jak i ograniczeń tej technologii. Pomimo niezwykle realistycznej mimiki twarzy Ameki, podejrzewam, że większość widzów odejdzie uspokojona, że ludzie nie zostaną w najbliższym czasie wyparci przez roboty AI podsumowuje dyrektor ds. treści Channel 4, Ian Katz.