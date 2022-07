W ostatnim czasie temat hipersonicznych konstrukcji jest niezwykle popularny w wielu krajach. Od hipersonicznych samolotów po hipersoniczne rakiety. Chińczycy postanowili więc, w celu testowania swoich technologii, wybudować hipersoniczny tunel aerodynamiczny.



Jak działa tunel?

Niestety nie wiadomo dokładnie gdzie tunel jest zlokalizowany. Wiadomo, że całość ma około 3 m szerokości. Symulacja lotu z prędkością minimum 5 machów odbywa się dzięki pompom próżniowym o mocy 13 MW.

Jak się okazuje, moc jest zbyt duża aby całość można było podpiąć do lokalnej sieci. W związku z tym stosuje się pompy napędzane olejem napędowym, takie jak w silnikach okrętowych. Oprócz pompy działają również grzejniki wysokonapięciowe do jonizacji powietrza i mocne wentylatory, które to powietrze przyspieszą do wymaganej prędkości. W celu zmniejszenia zużycia energii, w tunelu stosowana jest seria eksplozji chemicznych, które dostarczają strumienie gorącego powietrza.

Konstrukcja amerykańska

Pierwszy hipersoniczny tunel aerodynamiczny powstał w Stanach Zjednoczonych do symulacji lotu z prędkością do 10 machów. Ma zaledwie metr szerokości i wymaga zasilania o mocy 57 MW.

Chińska konstrukcja wymaga zasilania o mocy 900 MW, aby prowadzić ciągłe analizy ze stałą prędkością 8 machów. Oznacza to, że nie można podpiąć jej do normalnej sieci przesyłu prądu... Według naukowców z Instytutu Mechaniki w Pekinie, symulacja lotu na wysokości około 40 000 m wymaga uzyskania temperatury około 2700 stopni C.

Chiński hipersoniczny tunel aerodynamiczny jest dużym wyzwaniem dla obsługujących go inżynierów. Cały system wysokoprężnych silników wymagających podgrzania do wysokiej temperatury i utrzymania jest wyjątkowo wrażliwy. Niewielki błąd w obliczeniach może doprowadzić do kosztownych uszkodzeń mechanicznych.