Ile potrafi latać wasz dron na jednej baterii. 20-30 minut? Jeden z youtuberów i zarazem specjalista od tego typu maszyn ustanowił kolejny rekord. Zbudował na zamówienie urządzenie, którym jest "najwydajniejszy dron świata".

Najwydajniejszy dron świata lata przez ponad 3,5 godziny

Twórcą maszyny jest specjalista Luke Maximo Bell, który zbudował ją na specjalne zamówienie. Dron jest nieprzeciętny, bo został wyposażony w cztery 40-calowe śmigła. Natomiast energię dostarczają baterie półprzewodnikowe o dużej gęstości. Jak takie połączenie spisuje się w praktyce?

"Najwydajniejszy dron świata" Bella został przetestowany w akcji i próby wykazały, że jest w stanie spędzić w powietrzu ponad 3,5 godziny. Jak to możliwe? Przeciętne drony mają małe i szybko obracające się wirniki, co skutecznie wpływa na większe zużycie energii.

Specjalista wykorzystał śmigła z włókna węglowego firmy T-Motor, które są duże i obracają się wolniej. W konsekwencji cała maszyna podczas lotu zużywa mniej energii. Bell sięgnął także po silniki antygrawitacyjne MN105 V2 o napięciu 90 KV. Natomiast energia pochodzi z akumulatorów litowo-polimerowych NMC firmy Tattu, które są w stanie dostarczać około 320 watogodzin na kilogram.

Waga akumulatorów została zmniejszona i wymienił cięższe złącza na lżejsze. W biciu rekordu znaczenie miał każdy odzyskany gram wagi. W ten sposób udało mu się zmniejszyć całkowitą masę drona o 360 gramów.

Luke Maximo Bell w przeszłości ustanowił inne rekordy

Luke Maximo Bell to osoba dobrze znana fanom dronów, która ma na swoim koncie także inne osiągnięcia. W 2022 r. specjalista ustanowił światowy rekord prędkości swoimi quadrocopterami Peregrine. Na początku br. uzyskał jeszcze lepszy wynik.

Tym razem podejście było inne. Celem nie była szybkość, a konstrukcja zapewniająca możliwie jak najdłuższy czas lotu, co nie było łatwe do osiągnięcia. Uwagi wymagał w zasadzie każdy element konstrukcji, w tym jej rama oraz jak najprostsza elektronika.

Wynik uzyskany przez drona jest nieoficjalny. Co ciekawe ponad 3,5-godzinny lot był możliwy nawet w warunkach utrudnionych przez wiatr.

