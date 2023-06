Wojskowi eksperci nie mają wątpliwości, że wysadzenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej przez Rosjan, o którym pisaliśmy dziś rano, spowoduje ogromną powódź i spowolni ukraińską kontrofensywę, ale to nie wystarczy, by złamać ducha obrońców Kijowa. Ukraińska armia systematycznie neutralizuje kolejne wyposażenie i oddziały wroga, co można zobaczyć choćby na nagraniu udostępnionym przez ukraińską służbę bezpieczeństwa.

Ukraińscy operatorzy dronów-kamikadze to eksperci

Dokumentuje ono skuteczne ataki na nowoczesne rosyjskie systemy obrony powietrznej z wykorzystaniem dronów-kamikadze. Dramatyczne wideo pokazuje ukraińskie drony, które śledzą rosyjski system rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu Buk-M1 i trzy jednostki Tor-M2, czyli systemy rakietowe krótkiego i średniego zasięgu. Gdy pościg nabiera tempa, drony schodzą na wysokość zaledwie kilkunastu metrów i uderzają w rosyjskie wyposażenie.

Jeden "TOR" próbował zestrzelić naszego drona kamikadze. Ale pilot uratował drona - w trybie ręcznym oddalił się od pocisku, a następnie "złapał" cel i dogonił system obrony powietrznej wroga, który chciał uciec czytamy w opisie filmu.

Wideo youtube

Reklama

Jak podaje Oryx, czyli holenderski blog zajmujący się białym wywiadem, Rosja od początku inwazji straciła już 16 systemów rakiet ziemia-powietrze serii Tor-M2 i 11 rakiet serii Buk-M1. Co jest z pewnością bolesną stratą, również wizerunkową, bo Kreml nazywał ten pierwszy jednym z "najskuteczniejszych i najcenniejszych" w swoim arsenale do neutralizacji samolotów, pocisków kierowanych i dronów, tymczasem duża część jednostek padła ofiarą właśnie bezzałogowców.



Tor-M2. Co to za system?

9K330 Tor to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR na początku lat 80. ubiegłego wieku jako zastępstwo dla systemów 9K33 Osa.



Jest przeznaczony do zwalczania celów na małych i średnich odległościach, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji system jest w stanie zwalczać cele takie jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne (UAV), pociski manewrujące, bomby i pociski kierowane.



W wykorzystywanej w Ukrainie wersji Tor-M2 wykorzystuje pociski 9M311M o zasięgu maksymalnym do 12 km oraz pułapie do 10 km, może wykryć do 48 obiektów, śledzić 10 stanowiących największe zagrożenie i naprowadzać jednocześnie cztery rakiety na cztery cele.