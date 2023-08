Netflix nie pozostaje obojętny na rynek gier i ma w ofercie już sporo tytułów, które do niedawna były dostępne w aplikacji na telefony oraz tablety. Firma już od jakiegoś czasu przymierzała się do rozszerzenia dostępności własnych gier o nowe urządzenia. Teraz ogłoszono beta testy usługi na nowych sprzętach.

Gry z Netflix trafiają na telewizory

Netflix ogłosił, że jego wybrane gry trafiają na telewizory oraz przystawki Smart TV. Na liście kompatybilnych sprzętów są wybrane modele marek Samsung i LG, Amazon TV, Chromecast z Google TV, Nvidia Shield TV, Roku oraz Walmart ONN. Użytkownicy Apple TV muszą na razie obejść się smakiem, ale firma dodaje, że właściciele tego gadżetu wkrótce również będą mogli brać udział w testach. Niestety nie sprecyzowano, kiedy to dokładnie nastąpi i na więcej informacji w tym temacie trzeba będzie na razie poczekać.

Przy okazji Netflix stworzył specjalną aplikację na telefony, która zamienia smartfona w kontroler do gier. Oprogramowanie zostało udostępnione na urządzenia z systemami Android oraz iOS, czyli przodujące platformy mobilne. Dostęp do programu pilotażowego jest na razie ograniczony. Firma uruchomiła beta testy w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto początkowo oddano w ręce użytkowników tylko dwa tytuły. Są to Oxenfree od Night School Studio (należącego do Netfliksa) oraz Molehew's Mining Adventure.

Wkrótce ruszą testy na komputerach PC i Mac

Firma zapowiedziała również, że na tym nie koniec. W niedługim czasie gry będzie można uruchamiać na komputerach PC i Mac poprzez stronę internetową Netflix.com. Będzie to możliwe w zgodnych przeglądarkach. Program pilotażowy ma zostać uruchomiony w ciągu kilku najbliższych tygodni. Rozgrywka będzie możliwa z wykorzystaniem klawiatury oraz myszy.

Netflix ma już w ofercie kilkadziesiąt tytułów. Pierwsze z nich zostały udostępnione graczom w 2021 r. i od tego czasu baza gier jest sukcesywnie powiększana. Obecnie zawiera ponad 50 tytułów i wiemy, że w drodze są kolejne. Są to m.in. Storytellers, Paper Trail, Monument Valley, gra z uniwersum Assassin's Creed oraz port mobilnego LEGO: Legacy Heroes Unboxed.