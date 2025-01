Prywatny sektor kosmiczny został zdominowany przez SpaceX. Firma Elona Muska przeprowadziła najwięcej lotów w kosmos w całym 2024 r. Blue Origin jednak nie próżnuje i od kilkunastu lat pracowało nad wielką rakietą New Glenn. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, miał odbyć się jej pierwszy lot, który z pewnością byłby spektakularny. Misję jednak odwołano.

Pierwszy lot NG-1 wielkiej rakiety New Glenn odwołany

Rakieta New Glenn była przygotowywana do pierwszego lotu od miesięcy. Blue Origin chciało ją wystrzelić jesienią 2024 r., w ramach marsjańskiej misji dla agencji NASA, ale wtedy się nie udało. Dzisiejszy start (NG-1) miał odbyć się z przylądka Canaveral na Florydzie. W roli ładunku wykorzystano testową platformę Blue Ring.

Ogromna rakieta Blue Origin miała wystartować po godzinie 9:00 czasu w Polsce. Później booster miałby powrócić i wylądować na platformie Jacklyn. W podobny sposób, co pierwsze stopnie Falconów 9 firmy SpaceX.

Dzisiejszy start New Glenn stanowiłby dla Blue Origin ogromny sukces. Dużą zaletą rakiety jest możliwość odzyskiwania boostera, co znacząco redukuje koszty misji. Pierwszy stopień został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było wykorzystać 25 razy.

Niestety, start się nie odbył. Blue Origin przerwało odliczanie i przekazało, że rakieta jednak nie poleci. Poniżej krótkie oświadczenie firmy.

Rezygnujemy z dzisiejszej próby startu, aby rozwiązać problem z podsystemem pojazdu, który przeniesie nas poza nasze okno startowe — przekazało Blue Origin na platformie X.

Rakieta New Glenn firmy Blue Origin jest ogromna

New Glenn to wielka konstrukcja. Składa się ona z dwóch stopni o łącznej wysokości 98 metrów. Dla porównania budowany przez SpaceX Starship, który jest największą rakietą na świecie, jest wysoki na ponad 120 metrów.

Booster rakiety Blue Origin ma siedem silników BE-4, które oferują dużą moc. Konstrukcja będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o wadze do 50 ton. To ponad dwa razy więcej w porównaniu do Falcona 9, ale nieco mniej od "potrójnego" Falcona Heavy.

Rakieta New Glenn miała być gotowa już kilka lat temu, ale projekt spotkał się z opóźnieniami, co w przypadku tego typu konstrukcji jest normalne. Blue Origin pracowało nad nią od ponad dekady. Firma wierzy, że pozwoli jej to na lepsze konkurowanie w prywatnym sektorze kosmicznym ze SpaceX Elona Muska.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Polsat Polsat