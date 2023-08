Nie będzie walki? Musk przestraszył się Zuckerberga?

Zuckerberg wygląda jak strongman przy Musku

Musk rzucił rękawicę Zuckerbergowi w poście z 20 czerwca, mówiąc, że jest "gotowy do pojedynku w klatce" ze swoim biznesowym rywalem, który trenuje Ju-jitsu. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że założyciel Facebooka niedawno wziął udział w swoim pierwszym turnieju i wygrał kilka medali. Tymczasem Musk obecnie nie tylko ma nic wspólnego z profesjonalnym sportem, ale również jego styl życia, czyli siedzenie nad projektami i żywienie się fast foodami, nie sprzyja polepszaniu kondycji.

Dlatego analitycy sportowi nie dają Muskowi dużych szans na wygraną. Zuckerberg przy nim to kulturysta i strongman w jednym. Sam Musk na początku przyznał, że może pokonać Zucka tylko swoją masą, ale w sprycie i umiejętnościach raczej nie ma do niego podejścia. Obaj ćwiczą różne sztuki walki, ale dla Zucka jest to część codziennego życia, tymczasem dla Muska sporadyczna rekreacja.

Długa droga przed Muskiem, by stawić czoło Zuckowi

Na razie szef SpaceX nie odniósł się do najnowszej wypowiedzi Zuckerberga. Najwidoczniej Musk dostał informacje od swoich ekspertów sportowych, że musi gruntownie nad sobą popracować, bo w obecnej sytuacji odniesie sromotną porażkę i dlatego próbuje grać na czas. To nie powinno dziwić, Musk jest narcyzem i lubi być w centrum uwagi. Natomiast gdyby przegrał na ringu, byłaby to dla jego wizerunku historyczna katastrofa.