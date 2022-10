Malowanie paznokci jest procesem długotrwałym i dla wielu pań, męczącym. Wizyta u kosmetyczki to także potrafi być wyzwanie. Nie zawsze są wolne terminy na taką wizytę, a niestety usługa nie należy do najtańszych. Na szczęście z pomocą przychodzi zaawansowana technologia.

Najnowszy robot malujący paznokcie Clockwork poradzi sobie z pomalowaniem wszystkich paznokci obu dłoni w 10 minut. Koszt takiej operacji to zaledwie 10 dolarów.

Robot przypomina z wyglądu automat do podawania kawy połączony z drukarką 3D - jest prostokątną skrzynką z panelem z przodu. Najpierw należy wybrać odpowiedni kolor lakieru, którym chcemy pomalować paznokcie. Do wyboru jest 25 różnych kolorów.



Zamówienie realizujemy u osoby, która nadzoruje robot w gabinecie kosmetycznym. Otrzymujemy nabój z lakierem, który umieszczamy w robocie i czekamy na kolejne komendy, które pojawią się na elektronicznym wyświetlaczu.

Po chwili robot Clockwork prosi, aby położyć palec na czymś w rodzaju małego, nieruchomego statywu. Dzięki technice skanowania laserowego powstaje wirtualny model paznokcia, a już po chwili pojawia się końcówka z podajnikiem lakieru. Robot precyzyjnie nanosi lakier na paznokieć tworząc warstwę o idealnie równej grubości.



Zdjęcie Robot precyzyjnie nanosi na paznokcie lakier. Wcześniej tworzy wirtualny obraz paznokcia. / YouTube

Jedyna prośba do klientki korzystającej z usług robota do malowania paznokci to chwilowe powstrzymanie się od ruszania dłonią. Operację należy powtórzyć dziesięć razy wobec każdego palca. Po chwili wszystkie paznokcie są pomalowane.



Z usług robota do malowania paznokci można już skorzystać, choć jest on na razie w fazie testów. Roboty kosmetyczne Clockwork zostały eksperymentalnie ustawione w dziesięciu różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Konstruktorzy chcą dowiedzieć się, jak jego pracę oceniają klientki. Na razie do skorzystania z jego usług konieczna jest osoba wydająca naboje z kolorem lakieru, ale w przyszłości będzie to usługa zamawiana przy użyciu automatu. Jeśli robot się sprawdzi, to dołączy do automatów wydających napoje, które są wszechobecne.