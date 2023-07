W latach 90. ubiegłego wieku jego nazwisko znał każdy, kto interesował się komputerami, bo Kevin David Mitnick, znany też pod pseudonimem Condor, był jednym z najsłynniejszych hakerów w historii i przy okazji jednym z "najbardziej poszukiwanych przestępców komputerowych" w Stanach Zjednoczonych, gdzie swoją aktywnością doprowadzał służby do rozpaczy. Przygodę z hakowaniem zaczął jako 12-latek, wykorzystując swoje umiejętności do uzyskania darmowych przejazdów komunikacją miejską, a dosłownie kilka lat później bez problemu buszował już po różnych korporacyjnych systemów komputerowych.



Najbardziej poszukiwany przestępca Ameryki

I tak właśnie zaczęła się jego trwająca dziesięciolecia przepychanka ze służbami, podczas której uzyskał dostęp do tysięcy plików danych i numerów kart kredytowych z komputerów w całym kraju (co jednak ciekawe, nigdy nie udowodniono, żeby z nich korzystał!) oraz wykorzystywał swoje umiejętności, aby uzyskać dostęp do krajowych sieci telefonicznych i komórkowych, niszcząc rządowe, korporacyjne i uniwersyteckie systemy komputerowe.

Każdy, kto kocha grać w szachy, wie, że wystarczy pokonać przeciwnika. Nie musisz plądrować jego królestwa ani przejmować jego majątku, aby było to opłacalne pisał w jednej ze swoich książek, wyjaśniając, dlaczego nie korzysta ze zdobytych numerów kart kredytowych.

Condor przez długi czas pozostawał nieuchwytny, ale w lutym 1995 roku w końcu wpadł w ręce FBI, został oskarżony o włamanie do kilku ważnych systemów komputerowych w Stanach Zjednoczonych i skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Jak twierdził wtedy Kent Walker, były asystent prokuratora USA w San Francisco, cytowany przez The New York Times, miał najpewniej "dostęp do korporacyjnych tajemnic handlowych wartych miliony dolarów i był bardzo dużym zagrożeniem".