Niemcy jednak to zrobili. Światowej klasy system IRIS-T w Ukrainie

Chociaż Niemcy oświadczyły, że wysłały do Ukrainy system obrony przeciwrakietowej IRIS-T SLM w październiku ubiegłego roku, to jednak nie było na to żadnego wiarygodnego potwierdzenia, oprócz zapewnień rządu. Teraz się to zmieniło. W serwisie Twitter pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym widoczny jest IRIS-T w towarzystwie żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy.

Analitycy wskazują, że ten najnowocześniejszy na świecie niemiecki systemem obrony powietrznej ma za zadanie chronić stolicy Ukrainy przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Z wiadomych względów, dokładna lokalizacja IRIS-T nie została ujawniona. Dlatego też w sieci opublikowano tylko zdjęcie, a nie film, by nie można było zidentyfikować jego pozycji.

